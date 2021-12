Los Angeles Lakers Alum remporte cinq chiffres

Un ancien des Lakers de Los Angeles a encaissé gros dans Wheel of Fortune. Andre Ingram, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans la G League, est apparu comme l’un des candidats à l’émission la semaine dernière et a remporté une grosse somme d’argent. Il a fini par remporter 31 750 $ et a terminé à la première place de la journée. Selon ESPN, Ingram a eu une chance de gagner 39 000 $ mais n’a pas réussi à résoudre le dernier casse-tête du jeu. Les gains d’Ingram ont été égalés pour un membre du Wheel Watchers Club à domicile. Il est apparu dans l’émission pendant la semaine secrète du père Noël de Disney Wheel of Fortune.

« Probablement plus nerveux à faire ça que le basket-ball », a déclaré Ingram dans une interview après avoir participé à Wheel of Fortune. « Tu sais, le basket, tu y es tellement habitué. Je le fais depuis des années. C’est comme une fois dans une vie. » On a également demandé à Ingram s’il avait une stratégie pour jouer au jeu. « Je l’ai fait et tout est parti par la fenêtre une fois que vous êtes arrivé là-haut, a-t-il déclaré. « C’est vraiment différent de ce que vous voyez à la maison. »

Ingram, 36 ans, a joué pour les Lakers en 2018 et 2019. Il a joué deux matchs en 2018 et quatre matchs en 2019 tout en passant la majeure partie de son temps dans la G League. Il a commencé sa carrière en G League avec le Utah Flash en 2007 et a été avec l’équipe pendant quatre ans. Il a ensuite passé du temps avec les D-Fenders de Los Angeles, les Wildcats de Perth et est maintenant avec les Lakers de South Bay. Ingram est le leader en carrière de la G League pour les paniers à trois points et les matchs joués. Il a également remporté le concours à trois points de la ligue en 2010 et 2016.

L’année dernière, Ingram a été nommé président de la G League Players Union connue sous le nom de Basketball Players Union (BPU). « Quiconque a déjà accompli un rêve vous dira que c’est dans cette époque », a déclaré Ingram au Palm Springs Desert Sun en 2019, « ce sont ces échecs, ce sont ces déceptions, ce sont la véritable histoire derrière la réalisation de ce qu’ils ont accompli.

« C’est la clé de mon histoire. J’ai échoué à maintes reprises. À un moment donné, j’ai échoué 10 saisons d’affilée. Personne ne joue dans la G-League pour rester dans la G-League. Si vous ne faites pas la NBA, c’est un échec. J’ai échoué 10 saisons d’affilée, mais tu continues quand même. »