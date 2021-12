Los Angeles Lakers et trop de problèmes : soit ils décident, soit ils meurent

les Lakers de Los Angeles Ils n’ont pas un seul problème, ils en ont beaucoup et aucun n’est facile à résoudre. La situation des Angelenos est dramatique, car le jeu de l’équipe est très mauvais et parce que les résultats ne finissent pas d’arriver. Dans une campagne NBA avec autant d’équipes en lutte pour les places éliminatoires, chaque défaite est une cruche d’eau froide qui s’éloigne James Lebron et son rêve de se battre à nouveau pour un deuxième ring ces 3 dernières saisons.

Mais aucune maison ne commence à être construite à partir du toit, et une personne doit en savoir beaucoup à ce sujet. Frank Vogel qui ne manque pas d’expérience en championnat. La première chose que ces Lakers doivent définir et qu’ils n’ont pas encore faite, c’est le style de jeu qu’ils veulent inventer toute la saison. Y que no lo hayan conseguido todavía lo demuestra el verano realizado por la Gerencia de los californianos, sumando una serie de jugadores de mucha veteranía y nivel, pero que para poder juntarlos en una cancha de baloncesto y que funcionen… ni con cola de la bonne.

Une statistique NBA qui le confirme

Par exemple, l’un des mouvements du marché NBA de Los Angeles qui a été le moins compris par de nombreux analystes et journalistes a été l’incorporation de DeAndré Jordan.

Le centre expérimenté n’est plus ce joueur déterminant que les Clippers de Los Angeles appréciaient autrefois. Son explosivité a baissé, son physique n’est plus aussi impressionnant, sa vitesse a baissé et l’empêche d’être décisif dans le jeu pick and roll, il a moins de points en puissance, il est de plus en plus dépassé au rebond et il continue d’être intimidé en défense, mais seulement près du bord.

Pour toutes ces raisons, DeAndre Jordan a une Statistiques NBA vraiment inquiétant : un +/- ridicule, l’un des pires de ce dernier siècle en les Lakers de Los Angeles et avec des pics très élevés comme celui ajouté hier contre les Phoenix Suns, ce qui ne fait qu’augmenter le nombre de toute la saison. Qu’attendent-ils du Staples Center pour se débarrasser de toutes ces pièces qui n’apportent rien à un prétendant au ring ?

DeAndre Jordan était de -26 en 15 minutes ce soir. C’est le 2e plus bas +/- en jouant 15 minutes ou moins par un Laker depuis 2000. Il a un dossier de -92 pour la saison, le 2e plus bas de tous les joueurs ayant joué 350 minutes ou moins. pic.twitter.com/R30eE1nc9R – StatMuse (@statmuse) 22 décembre 2021