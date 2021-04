Los Angeles Lakers gagne contre Orlando Magic 103-114

27/04/2021 à 03:53 CEST

Les Lakers de Los Angeles vaincu en tant que visiteur Orlando Magic par 103-114 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Orlando Magic ont été vaincus à domicile contre Indiana Pacers par 112-131, donc après le match, ils ont ajouté un total de sept défaites d’affilée. De leur côté, les Lakers de Los Angeles ont également perdu à l’extérieur avec Mavericks de Dallas par 108-93. Les Lakers de Los Angeles, avec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 36 victoires en 61 matchs joués, tandis que Orlando MagicAprès le match, il resterait en dehors des Play-offs pour le moment avec 18 victoires en 61 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 14-2 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 16-28. Après cela, au cours du deuxième trimestre, Orlando Magic a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé une course de 16-2 et a augmenté la différence à un maximum de sept points (50-43) au cours du trimestre, qui s’est terminé par une partie résultat de 40-22. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56 à 50 points avant la pause.

Au troisième trimestre encore, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 24-29 et 80-79 au total. Enfin dans le dernier trimestre Les Lakers de Los Angeles Il a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, il a continué à gagner par 14 points (100-114) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 23-35. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 103-114 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, les actions de Dennis Schroder Oui Anthony Davis, qui avait 21 points, 10 passes et deux rebonds et 18 points, trois passes et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Chuma okeke Oui Cole Anthony, avec 18 points, deux passes et cinq rebonds et 15 points, sept passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain jeu de Les Lakers de Los Angeles sera contre Wizards de Washington dans le Capital One Arena, tandis que la prochaine réunion de Orlando Magic sera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.