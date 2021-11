Los Angeles Lakers, joueurs les plus décevants de la saison

Accumuler des noms illustres et des stars du passé n’est pas synonyme de succès et cela se remarque dans la dérive concurrentielle des Les Lakers de Los Angeles. La douloureuse défaite concédée contre une équipe sans aspirations de quoi que ce soit d’important cette année et dépourvue d’une équipe notable, comme Le tonnerre d’Oklahoma City, a plongé la franchise de Los Angeles dans une mer de doutes et de peurs sur ce qui pourrait arriver sans Lebron James. La restructuration de l’effectif n’a fait que vieillir l’équipe et l’arrivée de Russell Westbrook C’est contre-productif lorsqu’il s’agit d’impliquer d’autres hommes, puisque le meneur revient signer en grand nombre étant incapable de donner au groupe un rythme et une tendance gagnante.

« Nous avons tout essayé en défense, mais cette équipe marque beaucoup plus que la normale lorsqu’elle nous affronte. » C’était le résumé d’Anthony Davis après sa chute à OKC, dans ce qui suppose un argument aussi pauvre que le jeu du pivot, manquant de la régularité nécessaire pour être le leader. Il s’avère incapable de partager le court avec DeAndre Jordn et Dwight Howard, physiquement très lents et incapables de faire le travail d’intimidation et de rebond pour lequel ils ont été signés. Frank Vogel Il a tendance à jouer avec La Ceja à 5 et Carmelo Anthony à 4, compte tenu de la grande réponse du joueur vétéran, mais sa production offensive entraîne également une certaine diminution de la défense.

Jouer avec Carmelo pendant trop de minutes signifie une défaite défensive

Sur le périmètre, les perspectives sont sombres. Avery Bradley est loin d’être ce bouledogue défensif qui change de match avec effort et engagement, tout en Rondo Rajon semble totalement déconnecté de la dynamique d’équipe. Aucun des tireurs signés pour ouvrir le terrain ne joue au niveau attendu donc tout passe par les mains et la tête de Westbrook, avec le danger que cela implique. Pendant que je suis absent James LebronCertains joueurs doivent intensifier et confier Russell au rôle de complément, jamais de protagoniste, car sinon, les Lakers de Los Angeles peuvent accumuler trop de pertes.