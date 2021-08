Los Angeles Lakers, LeBron James et les critiques justifiées ?

L’une des principales tendances de la NBA ces dernières semaines est venue des signatures de Les Lakers de Los Angeles et critiquer James Lebron disant qu’il construit toujours des super-équipes pour gagner des championnats. Cette déclaration est-elle vraie ? Gardez à l’esprit que Russell Westbrook est passé par un métier et que les entreprises indépendantes sont des vétérans ou des acteurs.

Carmelo Anthony, Dwight Howard ou Malik Monk sont quelques-uns des noms qui sont venus à la franchise de Los Angeles. Il y a beaucoup de choses dans l’air avec cette liste car Westbrook doit s’adapter pour avoir d’autres stars devant lui alors que les blessures sont sûres de faire mal avec un âge moyen aussi élevé dans les vestiaires.

D’un autre côté, il faut ajouter que LeBron n’a jamais joué avec un meneur vedette qui erre aussi constamment du périmètre. James est un perfectionniste et il sera frappant de voir comment il gérera le caractère aléatoire du jeu proposé par son nouveau coéquipier qui a été le MVP de la ligue.

LeBron James sur Twitter : ” Continuez à parler de mon équipe, de nos âges, de nos façons de jouer, des blessures, du temps qui s’est écoulé dans cette ligue… Faites-moi plaisir, gardez cette même énergie quand tout commence. C’est tout ce que je demande ” pic.twitter.com/3zhTYjCmuh – Pasion Basket (@PasionBasketNBA) 5 août 2021

Comment l’arrivée de Westbrook affecte-t-elle Davis?

Quelqu’un doit volontairement prendre du recul car il n’y a pas de possessions pour tout le monde également et plus avec autant de tireurs dans l’équipe, et le joueur qui peut contribuer le plus en dehors du gros score des Lakers est l’intérieur. Cela lui donne beaucoup de bulletins de vote pour avoir un peu moins de poids avec Russell à côté de lui. Il y aura toujours la possibilité que Westbrook ait le rôle le moins important de sa carrière, mais il est difficile d’imaginer un joueur de ses caractéristiques et de sa personnalité passer au second plan.