Los Angeles Lakers, sensation d’urgence revendiquée par Lebron James

Se voir avec un pourcentage inférieur à 50% de victoires n’est pas agréable pour un champion né comme il l’est James LebronIl n’est pas non plus vrai de penser que l’équipe ne répond pas aux attentes et que le manque de cohésion et d’équipement peut ruiner l’une de leurs dernières opportunités d’ajouter un nouvel anneau. L’étoile de Les Lakers de Los Angeles Il sait qu’il n’a pas beaucoup de temps devant lui pour agrandir sa légende et il observe avec inquiétude la dérive compétitive d’une équipe dans laquelle Anthony Davis vous ne jouez pas à leur niveau, en pariant sur Russell Westbrook Il se révèle comme une erreur manifeste due à l’impossibilité du meneur de jeu de s’adapter à ses coéquipiers et de donner au groupe un rythme de jeu, perdant constamment des ballons. Après avoir perdu contre les Celtics lors de leur retour, Lebron a parlé à ESPN.

« Je me suis senti bien physiquement, je sais que je peux faire confiance à mon corps quand je sors pour concourir, si je n’avais aucune garantie, je n’aurais pas joué. Ce que je veux voir, c’est comment je récupère, comment je me lève demain. Cela C’est ce qui me donnera un signe clair pour savoir si je suis complètement rétabli ou non », a déclaré un James qui a envoyé un message à l’équipe. « Il nous reste 65 matchs, il reste du temps, mais nous savons que nous ne jouons pas bien et que nous devons améliorer nos systèmes. Nous pouvons jouer à un niveau élevé, nous en sommes conscients, donc il ne devrait pas y avoir de panique, mais il devrait y avoir un certain sentiment d’urgence puisque nous devons réagir le plus tôt possible. Je ne doute pas que nous allons nous améliorer », a déclaré le roi.

Frank Vogel appelle à plus de jeu d’équipe et d’implication défensive

Le gros problème des Lakers dans leur défaite contre les Celtics était le rebond, une chance dans laquelle l’intensité et la concentration semblent décisives. Davis et Westbrook considèrent qu’il n’y a pas de problèmes en attaque, mais ils doivent faire mieux en défense, tandis que l’entraîneur, Frank VogelIl a souligné tous les problèmes qu’il perçoit comme urgents. « Il est nécessaire que les garçons s’engagent à jouer en équipe offensivement. Quand ils le font, vous voyez le potentiel que nous avons, mais nous finissons par trop tenir le ballon et faire moins de passes. Nous sommes dans un processus d’apprentissage. En défense c’est simple; nous serons une grande équipe s’ils s’engagent tous beaucoup, s’ils ne le font pas, non », a déclaré le technicien de Les Lakers de Los Angeles.