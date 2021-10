Los Angeles nettoie Saint Junipero Serra catholique du parc où la statue a été démolie par des militants

Los Angeles efface le nom de Junipero Serra, un saint catholique et missionnaire, d’un parc du centre-ville de Los Angeles, plus d’un an après que des militants ont vandalisé des statues du prêtre du XIXe siècle.

Le maire Eric Garcetti a annoncé que le parc de La Plaza, connu sous le nom de parc du Père Serra, serait renommé et qu’une « servitude culturelle autochtone » serait créée « pour donner aux communautés autochtones locales un accès prioritaire au parc pour la pratique de cérémonies traditionnelles ».

L’ARCHEVÊQUE DE SAN FRANCISCO TIENT UN EXORCISME O DES MANIFESTANTS ONT RENVERSÉ LA STATUE DE JUNIPERO SERRA

« Los Angeles est une ville d’appartenance qui assume la responsabilité des erreurs que nous avons commises dans le passé », a déclaré le maire Eric Garcetti. « Nos frères et sœurs autochtones méritent justice et aujourd’hui, nous faisons un pas vers une plus grande sensibilité culturelle et des espaces permettant aux Angelenos de se rassembler et d’accomplir leurs cérémonies traditionnelles. »

Le communiqué de presse indique que la ville supprimera le nom de Saint Junipero Serra d’une partie du parc et sera appelée La Plaza Park jusqu’à ce qu’un nouveau nom soit adopté.

Garcetti avait convoqué un groupe de travail sur la « mémoire civique » en 2019 pour formuler des recommandations sur la manière dont la ville libérale pourrait « s’engager » avec son passé. Mais pendant que le groupe travaillait, des militants de gauche ont pris les choses en main et ont arraché la statue de Serra en 2020. Une autre statue de Serra à Sacramento a également été vandalisée.

Serra, qui a vécu de 1713 à 1784 et a été canonisé par le pape François en 2015, est considéré comme le père de l’effort missionnaire californien.

Serra est présenté comme apportant le christianisme en Amérique occidentale et aidant à la conversion de nombreux Amérindiens. Canonisant Serra lors d’une messe à Washington DC en 2015, le pape François a implicitement rejeté les allégations selon lesquelles Serra était impliqué dans les mauvais traitements infligés aux Amérindiens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il a appris à faire naître et à nourrir la vie de Dieu dans les visages de tous ceux qu’il a rencontrés ; il en a fait ses frères et sœurs », a-t-il déclaré. « Junípero a cherché à défendre la dignité de la communauté autochtone, à la protéger de ceux qui l’avaient maltraitée et abusée. »

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé le mois dernier un projet de loi autorisant le remplacement de la statue de Serra dans un autre parc de l’État bleu par un monument honorant les tribus amérindiennes.