Los Angeles sombre dans la violence alors que des foules palestiniennes attaquent les juifs dans la rue | Monde | Nouvelles

La violence a éclaté après que des gangs pro-palestiniens auraient traversé les quartiers majoritairement juifs de La Cienega et Beverly Hills dans la ville américaine de Los Angeles. On pense que le gang a commencé à lancer des insultes et des objets contre des Juifs assis dans des restaurants et marchant dans les rues. Cela survient alors que les tensions au Moyen-Orient s’aggravent alors qu’Israël et les militants à Gaza continuent de s’affronter dans l’espoir d’un cessez-le-feu.

Un restaurant a déclaré au journal local de Los Angeles California Globe que plusieurs voitures avaient traversé West Hollywood en arborant des drapeaux palestiniens et en criant des insultes aux passants.

Il a dit: “Soudain, je vois du verre voler sur nous.

«Soudain, quelques gars des voitures ont commencé à courir vers moi, puis 15-20 gars ont couru sur nous.

«Ils voient que je suis arabe, mais ensuite un gros gars me saute dessus et me frappe. J’ai riposté.

Plus à venir…