L’homme, qui aurait porté un gilet pare-balles, a été arrêté mercredi par des agents de sécurité du bâtiment fédéral Edward R. Roybal à Los Angeles.

Les policiers sont intervenus sur les lieux vers 13h30 (20h30 GMT) pour enquêter.

Un porte-parole du Department of Homeland Security a déclaré dans une déclaration à FOX 11 que le conducteur du véhicule portait un gilet pare-balles et que le véhicule contenait plusieurs armes à feu et couteaux chargés.

