Los Barrios accueillera Córdoba B lors de la troisième journée

17/04/2021 à 18:02 CEST

le Les quartiers joue ce dimanche à 18h00 son troisième match de la deuxième phase de troisième division contre le Cordoue dans le San Rafael.

le Les quartiers visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au troisième jour après avoir perdu le dernier match contre le Utrera par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 21 buts en faveur et 21 contre.

Pour sa part, le Cordoue B a gagné contre Cassé dans leur stade 3-0 et auparavant, ils l’avaient également fait à l’extérieur contre le Atlético Antoniano par 1-4, il espère donc répéter le score, maintenant dans le stade de Les quartiers. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Cordoue B il en a remporté deux avec un bilan de 38 buts contre 26 encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le Les quartiers a réussi à gagner dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. Aux sorties, le Cordoue B il a également remporté la victoire dans sa seule dispute à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le San Rafael, obtenant ainsi six victoires, six défaites et trois nuls en faveur de la Les quartiers. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée sur un résultat de 0-2 en faveur de la Cordoue.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les visiteurs sont au-dessus de la Les quartiers avec une différence de neuf points. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 27 points au classement. Pour sa part, Cordoue B il compte 36 points et occupe la première position du classement.