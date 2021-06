Los Bukis se retrouvent en tournée Une histoire chantée – El Sol de México

Marco Antonio Solís a écrit un jour sur son Twitter que “la vie nous met dans le temps et dans l’espace, le destin nous met en contact et l’affection au diapason”. Fidèle à sa propre phrase, il n’a pas ignoré son instinct lorsqu’après une rencontre avec Los Bukis lors de leur concert en streaming le 9 mai après 25 ans de leur séparation, il a ressenti l’envie de remonter ensemble sur scène.

Lors d’une rencontre avec les médias de Los Angeles, en Californie, le musicien a décrit ce moment comme une intuition soudaine. « Ils m’ont inspiré à prendre cette décision, mais pas avec mon esprit, mais avec mon cœur. C’est une décision imprévue, c’est un sentiment qui m’a poussé à passer cet appel, et tout le monde avait une décision très claire de le faire (la réunion) ».

Le groupe a été officiellement formé au milieu des années 70, alors que le chanteur n’était qu’un adolescent. Son premier album s’intitulait False amor, et en seulement un an, il a reçu un disque de diamant pour avoir vendu plus d’un million d’exemplaires.

Tout au long de leur carrière, ils ont sorti des chansons telles que Mon plus grand besoin, Votre prison, Aimez-moi, j’ai besoin de vous et Comment je suis allé tomber amoureux de vous. Son travail a été reconnu par le public et l’industrie à de nombreuses reprises, dont trois nominations aux Grammy (en 1983, 1988 et 1991).

«Nous sommes plus excités par notre voyage, notre expérience, notre vie et nos sentiments. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes plus reconnaissants, chaque jour cela arrive beaucoup plus », a exprimé Marco Antonio.

Le groupe n’apparaîtra que dans trois dates (pour l’instant), à Los Angeles, Californie, le 27 août ; le 4 septembre à Chicago ; et le 15 septembre au Texas, et ils n’excluent pas de programmer des présentations au Mexique.

«Toutes ces années, il y a eu un désir de donner aux gens ce qui était laissé en pause, cette disparition momentanée. Los Bukis n’a jamais eu de fin, c’était une pause, et maintenant nous sommes de retour à cette partie “, a déclaré Joel. Tous ces gens que vous avez à la maison qui veulent voir ce groupe ensemble, et malgré la distance que nous avons vécue, il y a cet espoir de se remettre ensemble et de faire de notre mieux sur scène ».