Los Campesinos ! Annonce des rééditions anniversaire de Romance Is Boring et Hello Sadness

Los Campesinos ! ont annoncé des rééditions vinyles remasterisées de leurs LP Romance Is Boring (2010) et Hello Sadness (2011). La réédition de Romance Is Boring a été annoncée pour la première fois en 2019. Les deux devraient sortir le 18 février via Arts & Crafts.

La réédition 2xLP Romance Is Boring sera pressée sur vinyle doré et limitée à 1 500 exemplaires. La carte de téléchargement numérique comprend également l’EP de 4 chansons All’s Well That Ends (2010), et les précommandes sont accompagnées d’un exemplaire de « The Universe Replied »: An Oral History of Romance Is Boring, 35 000 mots sur l’album provenant de l’enregistrement et en tournée si aujourd’hui. La réédition Hello Sadness est livrée avec de nouvelles illustrations et est pressée sur du vinyle bleu transparent et limitée à 1 000 exemplaires.

Los Campesinos ! précédemment réédité leurs deux premiers albums Hold On Now, Youngster… et We Are Beautiful, We Are Doomed en vinyle en 2018, soutenus par une tournée de deux semaines pour célébrer leur 10e anniversaire.

