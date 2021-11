Los Chhunguitos s’alignent sur Vox sur TVE et suscitent de vives critiques dans les réseaux

Los Chhunguitos Ils ont suscité un déluge de critiques sur les réseaux sociaux pour le geste qu’ils ont eu avec le député Vox Macarena Olona après son interview sur Canal 24 heures de TVE.

La porte-parole du parti d’extrême droite au Congrès s’est rendue à La noche en 24 heures et, après avoir été interviewée par Xabier Fortes, a coïncidé dans les loges avec Los Chhunguitos, qui n’a pas hésité à lui dédier une de leurs chansons les plus populaires : I stay with you.

Tandis que Juan Salazar entonnait les vers de la chanson d’amour mythique, Olona écoutait attentivement avec le sourire la dédicace. Enfin, il a remercié l’artiste pour le geste avec un « vive l’Espagne!« ce qui a été rendu par le membre de Los Chhunguitos.

Laissant l’interview à @Lanoche_24h et je ne savais pas que le meilleur était encore à venir à @rtve. Moment dressing avec @loschunguitos. Pouvez-vous avoir plus d’art? Ole toi ! pic.twitter.com/M7WGhrfzaf – Macarena Olona (@Macarena_Olona) 4 novembre 2021

Après la rencontre, c’est la députée Vox elle-même qui s’est chargée de la rendre publique en partageant la vidéo du moment avec ses followers sur leurs réseaux sociaux. « En sortant de l’interview à @Lanoche_24h et je ne savais pas que le meilleur était encore à venir à @rtve. Moment vestiaire avec @loschunguitos. Pouvez-vous avoir plus d’art? Ole ye! « , A écrit.

Au cours de ses premières 24 heures sur Twitter, la vidéo a accumulé plus de 165 000 vues et 9 000 « j’aime », bien que les réactions soient partagées entre ceux qui applaudissent le moment et ceux qui ont critiqué Los Chunguitos pour avoir affiché leur position publique avec la politique de Vox.

Entretien tendu

Juste avant cette rencontre musicale, Macarena Olona a joué dans une interview tendue sur La noche en 24 horas. La députée a manifesté sa colère contre la journaliste d’El País Elsa García pour avoir qualifié Vox de parti d' »extrême droite », forçant Xabier Fortes à intervenir pour lui rappeler que « les journalistes demandent« et qu’elle pouvait « répondre ou non », mais pas entrer des « contre-questions ».

A cette époque, le député n’avait pas hésité à traiter le présentateur de l’espace de « macho » pour s’être prononcé en faveur du rassemblement. « Elsa n’a pas besoin de gilet de sauvetage » lança-t-il.

