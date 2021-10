Los Gallos del Este débute la nouvelle saison NBA

18/10/2021 à 23:36 CEST

pari

NBA : Nets contre Bucks

Kevin Durant et James Harden ont un compte en attente avec les Milwaukee Bucks. Le premier parce que n’a pas réussi à battre Giannis Antetokounmpo en demi-finale de la Conférence Est la saison dernière et le second parce qu’il n’était pas présent dans ce duel en raison d’une blessure intempestive. L’équipe dirigée par Steve Nash ne pourra pas compter sur un Kyrie Irving qui n’est ni là ni attendu car il a refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 et les protocoles l’empêchent de pouvoir s’habiller court tout en ne se protégeant pas.

Milwaukee conserve le même bloc qui est devenu champion la saison dernière contre les Phoenix Suns et ne vendra pas sa peau bon marché dans un match qui servira à marquer le statut. Pour l’instant, Brooklyn est le favori pour battre le champion lors de la première du quota [1.74]. Sans aucun doute, nous pensons que c’est une excellente option étant donné qu’ils ont le facteur du terrain en leur faveur et qu’ils les ont déjà battus en pré-saison par 119-115.

Ce résultat nous permet d’extraire plus d’informations que ce à quoi on peut s’attendre et l’une des choses importantes est le total des points. Moins de 237,5 points devrait être la chose logique entre deux équipes qui ont de très bonnes attaques, mais qui dépendent trop du fait d’être tiré pour marquer les triples. [1.88] ce quota nous semble plus qu’acceptable.

Nous continuons à voir des options et des possibilités sur le site Web de Betfair, où nous pouvons également suivre ce match et tout le match gratuitement simplement en étant client. Que Kevin Durant et James Harden obtiennent six triplés entre les deux dans ce match est presque un fait accompli, très bien payé en plusieurs fois. [1.67]. On parle de deux des stars qui ont le meilleur lancer long et qui n’hésitent pas à l’appliquer pour sanctionner une défense permissive comme celle des champions.

Concernant les paris individuels et la connaissance de la mer entre les deux protagonistes, on ne peut en ignorer un qui dit que Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant marquent 70 points ou plus entre les deux en désaccord. [3.30]. Le MVP et le meilleur buteur de la NBA ne peuvent ignorer que tout le monde les regardera et qu’ils voudront briller de leur propre lumière dans un match réservé aux gamers.

MATCH POUR LES NETS VS BUCKS

L’équipe Betfair est prête à éblouir lors de cette première NBA. Nous allons mélanger trois facteurs qui, selon nous, se produiront dans le jeu et qui nous élèveront à un profit de [7.95]. Pour ce faire, Antetokounmpo doit marquer plus de 30 points, Durant doit capter plus de huit rebonds et Brooklyn doit gagner à domicile. Ce sont des variantes parfaitement acceptables et pour lesquelles on empocherait une grosse somme. Vous aussi, vous pouvez être encouragé à configurer votre combo pour cette incroyable première NBA.