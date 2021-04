Los Garres contre Mazarrón FC

10/04/2021 à 12:27 CEST

le Les Garres et le Mazarron Ils poursuivent leur périple dans la deuxième phase de la troisième division à la recherche de nouveaux buts, jouant ce dimanche à 12h00 le match correspondant à la journée d’ouverture au stade. Les Tejeras.

le Les Garres Il s’est classé 4e de la première phase de la troisième division avec 27 points et des chiffres de 22 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne son rival, le Mazarron FC il s’est classé sixième dans la phase précédente de la compétition avec 26 points et un solde de 21 buts en sa faveur et 19 contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés en Les Tejeras et la balance est une défaite et un nul en faveur de la Les Garres. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Les Garres. La dernière confrontation entre les Les Garres et le Mazarron Cette compétition a eu lieu en mars 2020 et s’est terminée par un résultat de 1-2 pour le Mazarron.