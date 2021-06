Los Lobos, un portrait de l’enfance et de la migration, sort en salles – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Un morceau de la vie du réalisateur mexicain Samuel Kishi a servi de prétexte pour passer à la loupe des enjeux sociaux comme la maternité et l’enfance dans les migrations à travers son film Los lobos.

« J’ai essayé de parler de résilience, j’ai toujours vu cette famille comme des loups blessés qui cherchent un endroit pour se mettre à l’abri. J’ai essayé de dépeindre des problèmes tels que le foyer, l’identité, la recherche de solidarité et les personnes ayant des situations migratoires différentes », a déclaré Kishi à Efe à propos de son film qui sortira en salles le 10 juin.

Max et Léo attendent que leur mère, Lucia, revienne du travail jour après jour enfermée dans un appartement austère situé dans une zone de migrants aux États-Unis.

Pendant que cela se produit, les frères jouent, se battent, créent des mondes imaginaires avec leurs dessins et apprennent des leçons que Lucia les laisse enregistrées sur un vieux magnétophone dans l’espoir qu’en suivant les règles imposées par leur mère, elle les emmènera bientôt à Disneyland.

L’histoire de ces deux enfants est basée sur la propre histoire de Samuel, de son frère et de sa mère, mais elle décrit la vie de milliers de femmes et d’enfants migrants qui ont traversé la frontière à la recherche de meilleures opportunités.

« J’ai écrit l’anecdote et au début du développement de l’histoire, il était difficile de s’éloigner et de laisser les personnages s’épanouir et cesser d’être mon histoire », se souvient-il.

Pour cela, en plus d’interviewer sa mère et son frère Kenji, qui a servi de musicalisateur au film, il a abordé de nombreuses autres histoires de migrants, a travaillé avec plus de scénaristes, et a donné aux acteurs la liberté de créer leurs propres personnages.

Source : Cependant