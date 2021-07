Los Márquez, pour s’entraîner avec le maillot rouge

07/07/2021

Act. à 11:48 CEST

Marc Marquez a rompu avec sa neutralité politique habituelle et s’est habillé aux couleurs de l’équipe espagnole sortir pour m’entraîner ce matin autour de Cervera. Son frère Alexandre, que lors du match de l’équipe nationale contre l’Italie en demi-finale de l’Eurocup il était déjà très actif dans les réseaux, il a rapidement souscrit au pari de Marc et a également été gainé la chemise rouge pour partager le tour VTT et la course à pied de ce matin.

“Aujourd’hui, je veux aller m’entraîner avec le maillot @SeFutbol ! Voyons si j’obtiens la même force qu’ils ont montré hier. Attitude, envie et livraison # Euro2020”, a-t-il tweeté Marc Marquez, illustrant son commentaire avec un selfie portant le maillot de l’Espagne. “Je vais avec toi”, a-t-il répondu Alexis dans la même ligne.

Évidemment le geste n’a pas été également apprécié par tous les fans des frères Márquez. Des supporters aux convictions indépendantistes leur ont reproché de se positionner ainsi, tandis que d’autres adeptes ont défendu leur initiative en minimisant le ton politique (inévitable) pour ne s’en tenir qu’au sport.

Aujourd’hui je veux aller m’entraîner avec le maillot @SeFutbol ! Voyons si la même force qu’ils ont montrée hier m’infecte. Attitude, envie et livraison 🙌🏼 #Euro2020 pic.twitter.com/2qLf2LUANS – Marc Marquez (@ marcmarquez93) 7 juillet 2021