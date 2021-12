Los mejores pendrives de 128 Go a precio de ganga

Todos las memorias flash seleccionadas tienen una cosa en común: que tienen una gran capacidad y apenas ocupan espacio. Pas de creerás todo lo que puedes guardar con uno de estos pinchos. Y son tan ligeros y compactos que te los puedes llevar hasta en el bolsillo de la camisa. Películas, series, documentos de la oficina… Tendrás la posibilidad de transportar tipo de archivos en la palma de tu mano.

Clés USB de 128 Go en service

Como verás en la comparativa, estos pendrives también destacan por sus materiales de fabricación. Es cierto que no es más que un pequeño dispositivo, pero no quita que deban ser résistants y duraderos. No es que tengan un precio prohibitivo, pero no es de recibo tener que andar cambiando de pendrive porque se rompen.

SanDisk Ultra Flair

El diseño de este pendrive de SanDisk es tan sencillo como funcional. Más allá de sus 128 Go de capacidad, esta memoria flash es capaz de transferir una película entera en unos 30 segundos. No por nada, su conexión USB 3.0 le permite una velocidad de transferencia de lo más veloz.

Por si fuera poco, c’est SanDisk Ultra Flair est à nouveau rebajado en Amazon al 20%. Es decir: que por menos de 12€ puedes recibirlo tranquilamente en tu casa.

Emtec B110 Click Easy 3.2

Lo primero que habría que destacar de este pendrive de Emtec sería su interfaz de conexión retrocompatible. Esto quiere decir que funcionará tanto fr entradas USB 3.2 como en USB 3.1 et USB 2.0. Ils sont également compatibles avec une infinité de systèmes d’exploitation, avec Windows 10, 8, 7, Vista ou XP, ainsi que sur Mac et Linux.

Pero lo mejor de todo es que Fnac deja que te lo lleves une mitad de precio. Si te das prisa, podrás disfrutar de un descuento superior al 50% sobre su precio original. Y teniendo en cuenta su capacidad y velocidad de transferencia, nosotros no nos lo pensaríamos.

Kingston Exodia DTX

Otra memoria flash que triunfa por su diseño tan sencillo es esta de Kingston. Pero ojo, que sea sencillo no quiere decir que no cuente con elementos interesantes. Además de un capuchón para proteger la conexión USB, cuenta con une presilla colorida que nos permitirá enganchar el pendrive a nuestro llavero. De este modo, ni siquiera tendremos que preocuparnos por él, porque lo llevaremos siempre encima.

Y si a todo esto le sumas el 15% de rebaja que tiene ahora mismo en MediaMarkt, pues tenemos una apuesta segura. Aprovecha sus 128 Go de capacité pour tous les fichiers pour un maximum d’archives irrésistible.

Raoyi 2 en 1

Pero para irrésistible, este pendrive Raoyi 2 en 1. Además de las funciones típicas de una memoria flash, la particularidad de este modelo radica en que también es compatible avec les téléphones mobiles. Oui, avec une connexion USB 3.0 et une connexion USB-C compatible avec les téléphones mobiles et les tablettes. Uno de los pendrives más prácticos que encontrarás.

Y más allá de sus 128 Go de capacidad de almacenamiento, Amazon te invita a que ahorres en su compra. Con un descuento del 15% sobre su precio original, este pendrive de Raoyi te facilitará la vida por muy poco.

SanDisk Ultra Dual

Otro modelo que no se thatda atrás es este SanDisk Ultra Dual. Al igual que el pendrive anterior, este cuenta con dos conexiones distintas de USB: una para el ordenador y otra para el móvil o la tablet. De esta forma, será muy sencillo transferir archivos de un dispositivo a otro. Y por si fuera poco, su diseño es robusto y resistente, ya que está fabricado con materiales de primera calidad.

Y sí, aunque no lo creas, esta memoria flash de SanDisk también está en oferta. Si te das vida, puedes conseguirlo ahora en la tienda online de Fnac con una rebaja del 20%.