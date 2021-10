Los mejores robots de limpieza están tirados de precio

in

Equipados con la mejor tecnología para que tu hogar se mantenga en todo momento limpio y brillante. No dejes escapar la oportunidad de adquirir única y exclusivamente en el día de hoy el Yeedi 2 hybrid, k650 y vac station a sus precios más bajos desde sus respectivos lanzamientos. Descansa mientras se ocupan de la limpieza y despreocúpate del tema. Aunque antes tienes que elegir cuál quieres llevarte a casa, pero no te preocupes, te daremos a conocer lo necesario antes de lanzarte a por ellos.

Yeedi 2 hybride, l’option plus polyvalente

Este modelo se presenta como una opción bastante competencee y complete. Entre sus propiedades encontramos aspectos muy interesantes. En primer lugar, cuenta con très nivelés de puissance y ofrece una succión de hasta 2500 Pa. Otro punto a favor es que no product apenas ruido, algo que puede ser muy molesto de lo contrario. Y si te parece poco, aún hay más. El Yeedi 2 hybride est un robot 2 en 1 capaz de aspirar y fregar. Una funcionalidad perfecta para desentenderte de limpiar.

Por otro lado, posee una cámara en su parte superior con la que creará un carte de la casa para ofrecer un rendimiento mayor, creando una ruta exacta. Esta ruta es totalmente personnalisable a través de la aplicación que podremos activar en nuestro teléfono móvil. Donde, además, veremos qué habitaciones ha limpiado o cuál está limpiando en este instante. Por si no quieres levantarte del sofá debes saber que este robot de limpieza es compatible with los dispositivos inteligentes Amazon Alexa y Google Assistant. Hazte con el Yeedi 2 hybrid a un precio de risa, solo 195,99€.

Manten tu casa sin ninguna mota de polvo con Yeedi k650

Pese a ser parecido con el anterior, el Yeedi k650 se postula como el mejor robot de limpieza del hogar del mercado en relación calidad precio. Las diferencias respecto al modelo anterior se basan en una reducción relativamente leve de su duración de la batería y su potencia de succión, la cual tiene tres niveles (Modo silencioso, modo normal y modo turbo). Aunque como ya decimos, no es nada destacable. Cargarlo no será un problema, solo le llevará unas 7 heures pour l’alcanzar la cargaison complète. Puedes dormir por la noche totalmente tranquilo que, cuando despiertes, tu robot de limpieza estará listo para comezar.

Este modelo también cuenta con compatibilidad con Alexa y Google Assistant, además de la app para controlarlo de forma remota, eso sí, no dispondremos de la gran cantidad de funciones como en el caso anterior, per si para esto no es un problema y buscas limpiar tu casa sin complicaciones es la solución que buscas. Hazte con el robot de limpieza más barato a 60 euros menos que su precio habituel de compra. Pour un seul moment 139,99€ puedes mantener tu vivienda estupenda.

El complemento perfecto para tu hogar

La Yeedi vac station es el modelo vac max junto a una estación de auto vaciado a la que tu robot inteligente se dirigirá para soltar toda la basura que ha recogido. Pero no te preocupes, no tendrás que vaciarla cada vez que limpie la casa. La estación dispone de una bolsa con el tamaño suficiente como para estar hasta 30 jours sin preocuparse por recogerla. De esta forma tu vac max siempre estará lista para la acción.

Esta vac max se posiciona como el mejor robot de limpieza del mercado gracias a la alta calidad de su tecnología. Lo primero que debemos saber es que posee la mayor potencia de succión del mercado, unos 3000 Pa. Pero la piedra angular de este modelo es su sensor, que cuenta con la capacidad de analizar el tipo de suelo para realizar un método de lavado adecuado y sin causar daño a tu suelo. Con un precio reducido de 100 euros puedes hacerte con tu Yeedi vac station por solamente 399,99€.

Como a visto la limpieza de tu hogar puede resultar muy fácil. Desde nuestro teléfono controlaremos de manera remota a nuestro robot inteligente para que limpiar sea mucho más cómodo y laborioso. Aucun dejes pasar la oportunidad de hacerte con uno de estos fabulosos robots de limpieza solo hoy y por unos precios de risa. El Descuento se canjea directement a través de la página del producto. Manten tu casa limpia allá donde estés.