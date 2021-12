Los Tigres del Norte Combien facturent-ils pour chanter lors d’un concert ?

La vérité est que Los Tigres del Norte sont l’un des groupes comédies musicales les plus célèbres du monde et beaucoup ont diverses questions à leur sujet, comme combien les « chefs de chefs » facturent pour chanter lors d’un concert.

Et ce que peu de gens savent, c’est qu’ils peuvent réaliser le rêve de chanter lors d’une soirée privée ou d’un concert en échange de quelques millions de pesos.

Les Tigres del Norte depuis plus de 50 ans sont devenus les favoris du public, ils ont été chargés de rugir fort et d’atteindre les gens de nombreux autres pays et pas seulement du Mexique.

Sans aucun doute, il y a ceux qui ont rêvé d’organiser une fête dans laquelle divertissent les soi-disant « Bosses de patrons » et pour réaliser cette illusion, il faut disposer d’un montant de 3,5 à 4,5 millions de pesos, car c’est le le prix pour un seul de ses concerts.

Le groupe composé des frères Hernán (basse électrique), Jorge (accordéon), Eduardo (saxophone) et Luis Hernández (sixième basse), en plus de leur cousin Oscar Lara batterie) a pu chanter plusieurs de leurs chansons à succès pour les invités et des hôtes parmi lesquels se distinguent « La table d’angle », « Nous ne sommes pas parents », « La porte noire » et « Question oubliée ».

Il est à noter que tout ce qu’ils facturent dans leurs concerts est destiné à rémunérer les musiciens, l’équipe de production et tous les éléments qui rendent possible la réalisation de leurs spectacles majestueux.

Cependant, les artistes allouent également une certaine partie de leurs bénéfices à leur Fondation Los Tigres del Norte, dont le siège se trouve sur le campus de l’Université de Californie à Los Angeles qui est chargée d’aider et de contribuer à la conservation, la défense du patrimoine mexicain. et la tradition aux États-Unis.

Como podrán recordar, los músicos recientemente lanzaron el tema “La Rutina”, una canción en el género cumbia, que podría ser el próximo éxito de las fiestas decembrinas y que forma parte del primer EP de su carrera artística, dicho material lleva por nombre “ La réunion ».

En ce qui concerne « La Rutina », c’est une chanson du genre cumbia, elle est parfaite pour chanter et danser pendant les prochaines vacances de décembre, avec cette pièce musicale les célèbres souhaitent que les maisons de leurs fans vivent le meilleur de Noël et ne manquez pas le plaisir.