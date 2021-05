Los Tigres del Norte prépare un album inédit et planifie une biosérie – El Sol de México

Après un an sans jouer ensemble en raison de la pandémie, Los Tigres del Norte se sont à nouveau réunis dans le studio d’enregistrement pour enregistrer leur prochain album studio, qui comprendra des chansons inédites qui abordent les problèmes de migration et d’autres problèmes actuels.

“Nous sommes sur le point de terminer l’album inédit et nous voulons donner aux gens la variation comme nous en avons l’habitude”, a déclaré Eduardo Hernández, responsable de l’accordéon dans le groupe.

«Des choses se sont produites ces dernières années et il y a une opportunité de faire une chanson sur chaque chanson. Notre idée a toujours été de donner un message dans la musique que nous enregistrons, en particulier aux sans-papiers et immigrés qui vivent aux Etats-Unis, pour leur apporter des conseils, des messages de joie ».

Depuis la dernière fois qu’ils ont joué devant le public à leurs retrouvailles en studio d’enregistrement, huit mois se sont écoulés, une période pendant laquelle en plus d’être surpris, ils ont re-signifié leur relation en tant que groupe et leur amour pour la musique.

«Nous voulions tellement jouer que même si nous ne nous sommes entraînés qu’avec des chansons que nous avons déjà enregistrées, nous avons senti que la musique nous faisait tourner la peau lorsque nous jouions ensemble. Et cela nous a également aidés parce que les voix de Los Tigres sont plus fraîches, plus propres et avec beaucoup d’enthousiasme parce que ce que vous faites est né du cœur ».

Le nouveau matériel est toujours en développement, ils n’ont donc pas encore choisi de titre ou de date de sortie.

Pour l’instant, Los Tigres del Norte célèbrent le dixième anniversaire de leur MTV Unplugged avec la sortie du matériel intitulé Ce que vous n’avez pas entendu. Il comprend huit chansons qu’ils ont enregistrées lors de leur concert il y a dix ans.

“Il y a beaucoup de chansons dont le public ne savait jamais qu’elles étaient là”, a déclaré Hernández.

L’album sera accompagné de quatre vidéos animées des thèmes Le camion gris, La question oubliée, je ne pourrais plus tomber amoureux et Prison of love, qui sera également disponible sur YouTube.

La vérité est que les musiciens espèrent revenir bientôt sur les scènes musicales. Bien que pour le moment, les plans pour jouer au Mexique soient encore loin. «Nous voulons attendre un peu plus longtemps pour que tout cela diminue. Parce que nous voulons que les personnes qui nous visitent lors de nos événements soient plus en sécurité et aient la liberté de ne pas s’inquiéter de la maladie. “

Ils prennent des plans pour raconter leur histoire

Après avoir envisagé de ne pas faire de biosérie dans laquelle la trajectoire de Los Tigres del Norte est racontée, le groupe est maintenant en pourparlers internes et avec certains membres de l’industrie du divertissement pour raconter leur histoire dans un projet audiovisuel.

«Nous sommes avec l’idée et nous avons discuté avec plusieurs personnes. Et probablement pour l’année prochaine quelque chose sera fait », a commenté Eduardo Hernández.

La seule condition qu’ils se sont fixée pour raconter leurs plus de 50 ans d’expérience est que tout soit réel. “Nous pensions que le jour où nous ferions une biosérie ou l’histoire, que c’était toute la vérité sur Los Tigres, que rien ne ment au public avec des choses qui ne se sont pas produites.”

Le musicien a dit qu’ils aimeraient participer en s’interprétant eux-mêmes dans le projet, bien qu’en raison des agendas, il le voit compliqué. «Nous aimerions participer en tant qu’acteurs. Mais parfois ça devient un peu difficile pour nous car si on commençait à se mettre au travail, il serait difficile pour nous d’aller au cinéma puis aux concerts. Mais nous aimerions être meilleurs nous-mêmes ceux qui racontent l’histoire ».