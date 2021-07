Los Ultimo En La Avenida d’Ismael Rivera pour une réédition en vinyle

Enregistrements artisanaux sont sur le point de rééditer l’album classique d’Ismael Rivera, Los Ultimo en la Avenida, sur un vinyle de qualité audiophile de 180 grammes le 22 octobre pour célébrer le 50e anniversaire de ce record révolutionnaire.

Le chanteur et compositeur Ismael Rivera, surnommé « Maelo », était connu comme l’un des plus grands soneros de la salsa. Le musicien portoricain a sorti onze albums au cours de sa carrière, et son troisième, Los Ultimo en la Avenida, enregistré en 1971 avec Kako y Su Orquesta, a été l’un des moments forts. Kako était l’un des congueros les plus populaires à New York et à Porto Rico dans les années 60 et 70, et la combinaison de Rivera et Kako est indéniablement électrique.

Dans la critique quatre étoiles de John Bush sur All Music, il déclare que « Rivera sonne aussi énergique qu’il l’était à la fin des années 50. L’ouverture « Mi Negrita Me Espera » n’a d’égale que la vocalisation virtuose de Rivera sur « El Cumbanchero », et il est suivi de près (à un rythme incroyable) par Kako et son combo. Lo Ultimo en la Avenida est un événement unique qui aurait dû à juste titre être suivi à plusieurs reprises. Cette réédition du 50e anniversaire de Lo Ultimo En La Avenida a été remasterisée à partir des bandes originales analogiques de Kevin Gray chez Cohearent Audio et pressée sur un vinyle de 180 grammes pour une sortie sur Craft Recordings.

Ismael Rivera, est né le 5 octobre 1931 à Santurce, Porto Rico. Il a été reconnu comme « Le plus grand sonero » (le sonero est un type de chanteur du genre qui maîtrise le rythme clave et peut improviser) et sera plus tard surnommé « El Bárbaro del Ritmo » (La superstar du rythme) par Beny Moré , un artiste cubain exceptionnel qui a reconnu le talent extraordinaire de Rivera pour l’improvisation et la maîtrise impressionnante de la clave.

Personne ne connaissait les gens comme Ismael Rivera. La rue était son école. Il abandonne très tôt ses études pour subvenir aux besoins de sa famille en tant que cireur de chaussures et maçon. Le jour, il cirait des chaussures et posait des briques, mais la nuit, il jouait de la musique et chantait avec des enfants du quartier et son meilleur ami, Rafael Cortijo. Lui et Rafael avaient quelque chose de plus fort que l’amitié : ils étaient comme une famille. En 1954, Rivera rejoint le groupe de Cortijo. Sa relation avec le groupe a lancé une trajectoire si réussie qu’elle a donné 17 albums et d’innombrables tubes auxquels Ismael Rivera a beaucoup à voir en tant que compositeur consacré. Les talents combinés d’Ismael Rivera et de Rafael Cortijo ont déclenché un phénomène qui a révolutionné le monde de la musique.

Leur son contagieux a voyagé de Porto Rico à New York, où leurs compatriotes boricua et latinos vivant dans la ville ont pris la fièvre des nombreux enregistrements et concerts du duo. Le succès a suivi Ismael Rivera et Rafael Cortijo partout où ils sont allés. À la fin des années 1960, après avoir purgé une peine de quatre ans pour possession de drogue, il vivait à New York et chantait régulièrement sur les performances live de Fania All Star.

Il a enregistré plusieurs albums sur le label Tico avec son propre groupe Los Cachimbos, entre la fin des années 60 et le début des années 70, très improvisés et inspirants. Dans les années 80, la carrière de Rivera s’était ralentie en raison de problèmes de santé, et la mort soudaine de Cortijo, le meilleur ami, compatriote, compagnon et frère de Rivera, a eu un impact si grave sur Ismael qu’il est tombé dans une profonde dépression qu’il n’a pas pu échapper.

Avant le décès prématuré de Rivera le 13 mai 1987, à l’âge de 56 ans, il avait enregistré 11 albums studio et avait composé de nombreux tubes tropicaux, dont certains lui-même. Sa musique ne parlait pas seulement d’amour et de danse, mais il chantait également sur l’injustice sociale, le racisme et la fierté noire, contribuant à apporter une influence et une identité positives à la communauté afro-latine.

Depuis son décès, il a été honoré par le gouverneur de Porto Rico, nommant le 5 octobre Ismael Rivera Day, et une statue et une plaque dédiées à Rivera sur la Plaza de los Salseros à San Juan, PR. Celia Cruz a sorti un album en hommage à Ismael Rivera en 1992 intitulé Tributo A Ismael Rivera, dans lequel elle a enregistré certains des plus grands succès d’Ismael. En 2000, Ismael a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée internationale de la musique latine.

Pré-commandez Los Ultimo En La Avenida.