L’Oscar portoricain ‘El Pupillo’ Collazo entre dans l’histoire au Panama

Panama City, PANAMA – Oscar ‘El Pupolo’ Collazo (4-0, 3KOs) a expliqué pourquoi il est le nouveau visage de la boxe à Porto Rico, avec seulement 4 combats, il est entré dans l’histoire en remportant le championnat latin de la division mini mouche de l’Organisation mondiale de boxe ( 105 livres) lorsqu’il a submergé l’Équatorien Pedro Villegas (13-2, 4KO) avec des combinaisons explosives au corps et à la tête, le renversant à trois reprises au troisième tour. La fin est arrivée à 2:47 du troisième tour lorsque l’arbitre Héctor Afú a mis fin au combat.

«Je suis très heureux, je me sentais fort, tout ce sur quoi nous avons travaillé au gymnase est sorti. Je me suis entraîné très dur pour ce combat et tout le monde a vu le Pupolo », a commenté Oscar Collazo.

« Oscar est un talent particulier, il est très intelligent sur le ring, il est entré dans l’histoire à Porto Rico avec force, il sera bientôt champion du monde. Oscar Collazo est le nouveau visage de la boxe à Porto Rico », a commenté le promoteur et vice-président Héctor Soto.

« Nous sommes entrés dans l’histoire et je suis très reconnaissant envers ma famille, mon équipe de travail avec la WBO et Paco Valcarcel, mais mon objectif est d’être champion du monde. Je ne me reposerai pas tant que je ne l’aurai pas atteint, que ce soit à Porto Rico, au Japon ou partout où. Villalba et Porto Rico, ce championnat est pour vous », a déclaré ‘El Pupillo’ Collazo qui est promu par Miguel Cotto Promotions avec Golden Boy Promotions et H2 Entertainment.