L’OSHA suspend l’application du mandat de vaccination en tant que 6e circuit conservateur sélectionné pour entendre l’affaire

L’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a officiellement suspendu la mise en œuvre et l’application de son mandat controversé sur le vaccin COVID-19 pour les employeurs privés de 100 personnes ou plus. Une déclaration publiée hier sur le site Web de l’OSHA se lit comme suit :

Le 12 novembre 2021, la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a accueilli une requête en suspension de la norme temporaire d’urgence pour la vaccination et les tests COVID-19 de l’OSHA, publiée le 5 novembre 2021 (86 Fed. Reg. 61402) (« ETS ») . Le tribunal a ordonné que l’OSHA « ne prenne aucune mesure pour mettre en œuvre ou faire appliquer » l’ETS « jusqu’à nouvel ordre du tribunal ». Alors que l’OSHA reste confiant dans son autorité pour protéger les travailleurs en cas d’urgence, L’OSHA a suspendu les activités liées à la mise en œuvre et à l’application de l’ETS en attendant les développements futurs du litige. (c’est nous qui soulignons)

Cette décision met les entreprises dans une position délicate. D’une part, avec l’arrêt de l’OSHA pour le moment, les employeurs peuvent assouplir leurs propres mesures pour exiger que leurs employés soient vaccinés ou testés chaque semaine. Mais d’un autre côté, l’administration Biden continue d’exhorter les entreprises privées à devenir les exécuteurs de son fétiche de vacciner tout le monde, peu importe quoi. La Grande Époque rapporte :

« Nous pensons que les gens ne devraient pas attendre », a déclaré à la presse Karine Jean-Pierre, principale attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, le 8 novembre, en réponse à une question sur la question de savoir si les employeurs devraient suspendre l’obligation de vacciner les employés après que le tribunal a suspendu le mandat. . « Nous disons : n’attendez pas pour prendre des mesures qui assureront la sécurité de votre lieu de travail », a déclaré Jean-Pierre. « C’est important et essentiel à faire, et attendre de faire vacciner plus de personnes entraînera davantage d’épidémies et de maladies. » Les employeurs « ne devraient pas attendre » que les problèmes juridiques soient résolus avant d’adhérer à l’exigence de vaccin de Biden, a ajouté Jean-Pierre. « Ils devraient continuer à aller de l’avant et s’assurer qu’ils font vacciner leur lieu de travail », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le sort a été tiré et la cour d’appel du sixième circuit, de tendance conservatrice, entendra l’affaire consolidée contre le mandat de l’OSHA.

Le sixième circuit est situé à Cincinnati et dessert quatre états carrés du cœur des États-Unis (Ohio, Michigan, Tennessee et Kentucky). Les juges nommés par les présidents républicains sont 10 à 6 plus nombreux que les candidats démocrates.

L’affaire que le tribunal entendra est une consolidation de plusieurs dépôts contre l’OSHA ETS, déposés par des employeurs privés, des organisations religieuses, une majorité d’États américains, des individus et d’autres groupes.

Dans son ordonnance de suspension du 12 novembre, la Cour d’appel du cinquième circuit a constaté de multiples problèmes avec l’ETS de l’OSHA, notamment qu’il était trop large :

Mais le Mandat dont il est ici question est tout sauf un « exercice délicat » de ce « pouvoir extraordinaire ». … Bien au contraire, plutôt qu’un scalpel délicatement manipulé, le Mandat est un marteau à taille unique qui ne cherche pratiquement pas à expliquer les différences entre les lieux de travail (et les travailleurs) qui ont plus que peu d’incidence sur la variation des travailleurs. degrés de susceptibilité au soi-disant « grave danger » que le mandat prétend traiter.

La décision de 22 pages énumère pas mal de problèmes avec le mandat sur les entreprises privées, jetant le doute sur la question de savoir si l’initiative de l’OSHA survivra à l’examen minutieux du sixième circuit. Alors que nous espérons et prions pour une victoire pour la liberté et le bon sens, un tel résultat laisserait toujours les employés fédéraux et les employés des sous-traitants du gouvernement sous leur propre mandat onéreux et invasif.

