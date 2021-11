L’OSHA suspend le mandat de vaccination médicalement coercitif après le refoulement

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département américain du Travail a suspendu la mise en œuvre et l’application de son mandat controversé sur les vaccins quelques jours seulement après qu’un tribunal fédéral a temporairement bloqué la règle, citant de «graves problèmes statutaires et constitutionnels».

L’OSHA a annoncé qu’elle « suspendrait les activités liées à la mise en œuvre et à l’application de la [Emergency Temporary Standard] en attendant les développements futurs du litige », selon le site Web de l’OSHA.

Le recul de l’administration survient moins d’une semaine après que la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a publié et réaffirmé une motion explosive pour geler le mandat des vaccins incitée par l’administration Biden. Le 12 novembre, le tribunal a ordonné que l’OSHA « ne prenne aucune mesure pour mettre en œuvre ou faire respecter » le mandat « jusqu’à nouvel ordre du tribunal ».

La règle affecte plus de 80 millions de travailleurs américains, dont 31,7 millions ne sont pas vaccinés, et oblige les employeurs de 100 travailleurs ou plus à imposer le vaccin ou des tests hebdomadaires. Si les employés refusent de se conformer, ils risquent de perdre leur emploi.

Les 22 pages d’opinions cinglantes des juges ont qualifié le mandat de « marteau à taille unique qui ne fait pratiquement aucune tentative pour expliquer les différences entre les lieux de travail (et les travailleurs) qui ont plus que peu d’incidence sur les divers degrés de sensibilité des travailleurs. au soi-disant « grave danger » que le mandat prétend traiter. » La règle, ont écrit les juges, est « tout sauf un ‘exercice délicat’ de ce ‘pouvoir extraordinaire' ».

La suspension initiale du tribunal est intervenue après que des entités conjointes de plusieurs États, dont le Texas, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud et l’Utah, aient contesté le mandat. La dernière annonce de l’OSHA associée à des batailles juridiques en cours rend l’avenir de la règle incertain jusqu’à sa date d’application initiale du 4 janvier, bien que de nombreux employés aient déjà été contraints d’obtenir le jab en prévision de la règle.

Au moins 27 États ont poursuivi l’administration Biden pour son mandat OSHA, dénigrant l’administration pour atteinte excessive.

