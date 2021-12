L’OSOM OV1 est le successeur spirituel de l’Essential Phone

Essential n’existe peut-être plus, mais sa mission perdure grâce aux produits OSOM. L’équipe qui a contribué à donner vie à l’Essential Phone (PH-1) vient de présenter sa première offre de smartphones axée sur la confidentialité.

La société a fourni à Android Police un premier aperçu exclusif de son futur appareil, l’OV1. Bien qu’il ne soit pas un successeur direct de l’Essential PH-1, l’OV1 ou « OSOM Vault 1 » est en quelque sorte un successeur spirituel. En fait, il parvient à conserver le capteur d’empreinte digitale arrière (que nous ne voyons pas beaucoup de nos jours dans les téléphones haut de gamme) et la configuration à double caméra.

Selon le fondateur d’OSOM Products, Jason Keats, le nom de l’OSOM OV1 renvoie également à l’Essential PH-1, et les similitudes s’étendent également au logiciel, qui offrira une expérience Android proche du stock. Cependant, l’accent sera mis sur la confidentialité.

Déplorant la mort de l’Essentiel, Keats a déclaré que son problème était le manque d’orientation claire. « Et nous nous sommes donc assis et nous avons dit : « Qu’est-ce que nous pouvons résoudre ? » Et nous avons dit : ‘Eh bien, je suis vraiment ennuyé de voir à quel point mon téléphone et les autres entreprises savent ce que je fais.' »

À partir de là, la société s’est concentrée sur trois domaines sur lesquels elle se concentrera dans ses produits : la confidentialité, la simplicité et le choix. Dans cet esprit, OSOM a annoncé qu’il travaillait sur trois nouveaux logiciels mais n’était pas prêt à en parler. Néanmoins, le téléphone aurait des indicateurs de confidentialité « 100 fois plus puissants » que ceux actuellement disponibles sur Android.

En fait, nous ne savons pas grand-chose sur le nouveau téléphone, mis à part le fait qu’une puce Qualcomm l’alimente. Il s’agira cependant d’un « téléphone Android phare que les personnes qui aiment Android voudront acheter ». Selon Keats, il pourrait être lancé dès le MWC 2022, ce qui, bien sûr, dépendrait des tests. Le téléphone est apparemment proche de la finale, et une attention particulière est accordée à l’expérience de l’appareil photo pour éviter les malheurs de l’Essential Phone.

Cela dit, avec une approche claire du développement, OSOM a la possibilité de réussir là où Essential Phone a finalement échoué en résolvant un problème sur un marché qui aspire à une plus grande confidentialité des meilleurs téléphones Android. C’est quelque chose que Google essaie de résoudre avec Android 12, mais OSOM pense que cela peut aller plus loin.

Lorsqu’il sera finalement lancé, nous nous attendons à ce qu’il arrive aux États-Unis, au Canada et dans certaines parties de l’Europe.