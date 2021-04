Lost AirTag peut être lu par tout autre appareil iPhone ou Android compatible NFC

Après de nombreuses rumeurs, Apple a finalement présenté AirTag lors de l’événement spécial d’aujourd’hui. Le tracker d’objets d’Apple fonctionne sur la base de la puce U1 ultra-large bande et s’appuie sur le réseau Find My pour fonctionner même hors ligne. Cependant, un détail intéressant qui n’a pas été mentionné lors de la keynote est que même les utilisateurs d’Android peuvent identifier un AirTag en mode perdu.

Étant donné qu’AirTag est profondément intégré dans l’écosystème d’Apple, il nécessite un appareil iOS pour fonctionner. Le processus de configuration et le suivi sont effectués via l’application Find My, ce qui rend l’accessoire pas idéal pour ceux qui possèdent un téléphone Android.

Pourtant, Apple voulait s’assurer que les gens auront une meilleure chance de récupérer leurs objets perdus. Selon un nouvel article de support publié sur le site officiel d’Apple aujourd’hui, les AirTags seront lisibles par tout autre iPhone compatible NFC ou même appareil Android en mode perdu.

Ainsi, même si quelqu’un avec un téléphone Android trouve votre article, cette personne peut facilement rapprocher son appareil de l’AirTag pour obtenir plus de détails sur le propriétaire de cet article. AirTag fournira une URL avec un message personnalisé qui peut être ajouté au suivi des articles à l’aide de l’application Find My.

Appuyez et maintenez le haut de votre iPhone ou smartphone compatible NFC sur le côté blanc de l’AirTag. Appuyez sur la notification qui apparaît. Cela ouvre un site Web qui fournit des informations sur l’AirTag, y compris son numéro de série. Si le propriétaire l’a marqué comme perdu, vous verrez peut-être un message indiquant comment contacter le propriétaire. Vous pouvez contacter le propriétaire pour lui faire savoir que vous avez trouvé son AirTag. Vous pouvez afficher un message de mode perdu sur n’importe quel smartphone compatible NFC, tel qu’un iPhone ou un téléphone Android.

Les AirTags seront disponibles à l’achat à partir du 30 avril et chaque tag coûte 29 $. Il existe également un pack de 4 disponibles pour 99 $.

