“Lost” Alain Prost peut se rapporter au retour difficile de Fernando Alonso en F1

Le quadruple champion du monde Alain Prost dit que Fernando Alonso a encore besoin de plus de temps pour se mettre à niveau dans son Alpine, ajoutant qu’il n’est « pas surpris » qu’il ne soit pas encore au niveau.

L’Espagnol a terminé à un sommet de la saison de P6 la dernière fois en Azerbaïdjan, sautant quatre places dans le sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée au redémarrage après le drapeau rouge de la course, signalant qu’il pourrait revenir à une place plus proche de son capacités.

Alonso a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait des difficultés au volant de sa voiture, mais Prost – désormais directeur non exécutif d’Alpine – pense qu’il y a encore plus à venir du champion du monde 2005 et 2006 après son absence de deux ans de la F1 – avec beaucoup de facteurs en jeu pour qu’il s’y habitue à nouveau.

“Je ne suis pas surpris qu’il ait besoin de temps”, a déclaré Prost sur le podcast F1 Nation. “Ça prend du temps. Le simulateur est bien, mais c’est plus à l’intérieur de la voiture [where you need to get comfortable].

“Et la condition physique, ce qu’on appelle plus la physiologie, le ventre, tout le corps, la vision, la tête – et n’oubliez pas qu’il a aussi eu l’accident de vélo donc vous ne savez pas l’effet que cela pourrait avoir, donc J’étais un peu inquiet.

« Il va de mieux en mieux, mais toujours pas complètement au sommet à mon avis. Il le sait et nous nous attendons à ce que [he’ll perform better at] le Grand Prix de France, où c’est une autre piste, un circuit plus large qu’il connaît bien.

“Alors on verra bien, mais je ne suis pas surpris que cela prenne un peu de temps.”

Prost lui-même a pris un congé sabbatique de la Formule 1 après avoir quitté Ferrari, puis est revenu avec Williams et a remporté son quatrième championnat du monde en 1993 avant de prendre sa retraite pour de bon.

Cela met le Français dans une position unique pour sympathiser avec Alonso, admettant que le retour dans une voiture de Formule 1 a été un choc pour le système – peu importe à quel point il était en forme et préparé à l’époque.

« Quand je suis revenu au Portugal, je me suis demandé pourquoi je suis revenu ! dit Prost. «Ce fut un choc physiquement, mentalement.

« J’étais vraiment, vraiment en forme… incroyablement en forme – j’avais 5 % [fat] sur mon corps. Mais quand je suis arrivé en septembre avec une très bonne condition physique pour [test] la Formule 1 [car], je me sentais complètement perdu.

« Cela signifie que tout ce que vous faites à l’extérieur [the car] est important, mais ce n’est pas aussi important que tout le travail à l’intérieur de la Formule 1, tous les muscles que vous entraînez, ce sont des muscles différents, toute la physiologie, la vision et tout, vous ne pouvez pas entraîner cela à l’extérieur.

