Lost Ark, semblable à Diablo, est officiellement lancé le 11 février en Occident

Arche perdue est finalement en train d’atterrir dans une grande partie de l’Ouest – vous n’aurez qu’à attendre un peu plus longtemps pour mettre la main dessus.

Dans le cadre de la cérémonie des Game Awards 2021 de ce soir, Smilegate et Amazon ont annoncé la date de sortie officielle de Lost Ark, l’hybride ARPG-MMO de type Diablo gratuit. Le jeu est disponible en Corée, dans certaines parties de l’Asie et plus tard en Russie depuis des années – mais il n’atterrit correctement que maintenant en Occident.

Lost Ark arrive le 11 février 2022 sur PC. Si vous achetez l’un des quatre packs fondateurs (à partir de 15 $), vous bénéficierez d’un accès anticipé à partir du 8 février. À ces dates, le jeu sera diffusé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Océanie dans ces pays.

Amazon Games, qui a effectué le travail de localisation et peaufiné le jeu pour l’Occident dans quelques autres domaines, le publie. Vous pourrez l’acheter sur Steam et Amazon.

Le monde ouvert de Lost Ark abrite plusieurs énormes biomes distincts, où vous pouvez emmener n’importe laquelle de ses 15 classes à l’aventure, tuer des monstres et participer à certaines activités MMO telles que la collecte, l’artisanat, l’agriculture, les raids et le PvP.

En novembre, Dorrani s’est familiarisé avec Lost Ark et a été assez impressionné par le spectacle, le gameplay riche en action, l’échelle et les visuels du jeu. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous pour un peu de gameplay et ses nombreuses impressions.