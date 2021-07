Lost in Random sortira sur PC et consoles plus tard cet été

Une date de sortie pour Lost in Random a été annoncée aujourd’hui lors d’EA Play Live 2021.

Perdu au hasard de Zoink Games a reçu une date de sortie le 10 septembre aujourd’hui.

Regarder sur YouTube

Annoncé en 2019, le jeu a été développé par le studio qui vous a proposé le joli jeu Fe.

Il s’agit d’une aventure d’action fantastique qui proposera une approche unique des énigmes et du combat tout en mélangeant stratégie et action dans un monde sombre et vivant. Attendez-vous à participer à des batailles de dés, à utiliser des tactiques de gel du temps, à exploiter diverses capacités et à exécuter des sorts.

Voici un résumé du jeu :

Dirigé par une méchante reine, le royaume du hasard est divisé en six royaumes sombres où la vie est dictée par des dés noirs maudits. En voyageant comme Even, les joueurs parcourront les mystérieuses rues pavées du pays, rencontreront ses habitants imprévisibles et entreprendront des quêtes courageuses afin de sauver sa sœur, Odd, des griffes de Sa Majesté. En cours de route, ils feront équipe avec Dicey, un petit dé vivant étrange, et découvriront ensemble une histoire séculaire avec un message étonnamment moderne qui n’est généralement pas exploré dans le jeu : le hasard dans le monde n’est pas quelque chose à craindre ou contrôlé, mais une puissance qui peut être exploitée en l’embrassant et en apprenant à rouler avec ses coups de poing.

L’aléatoire est un principe ancré dans le gameplay. Les pièces gagnées par Even seront utilisées pour apprendre de nouvelles attaques, capacités et plus encore. Vous utiliserez même la fronde de votre personnage pour attaquer les ennemis et faire tomber les cubes d’énergie qui alimentent Dicey.

Une fois chargé, vous pouvez lancer Dicey pour figer le temps et libérer sa magie. Sachez simplement que vous devrez adapter votre stratégie rapidement et parfois mourir à l’évolution des arènes de jeux de société.

« Lorsque nous avons commencé ce projet, nous savions que nous voulions créer un conte de fées un peu plus sombre que ce que nous avons fait dans le passé ; nous avons fini par dessiner ces différents personnages et concepts, mais ce n’est que lorsque cette peinture d’une fille et de ses dés est apparue que nous avons su qu’il y avait quelque chose de plus à explorer », a déclaré Olov Redmalm, directeur créatif et scénariste principal.

« Un aspect délicat auquel nous avons dû faire face était de déterminer à quoi ressemblerait le gameplay – nous voulions que le thème et le gameplay tournent autour des dés, mais nous devions considérer ce qui était trop aléatoire et ce qui était juste assez aléatoire. Nous pensons que tout est né très naturellement de cette idée centrale.

Lost in Random est disponible en précommande et arrive sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.