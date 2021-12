« Lost Someone »: l’incroyable ascension de James Brown continue

Dans les premières années qui ont contribué à créer la légende du Parrain de la Soul, la carrière de James Brown en tant que hitmaker était quelque peu agité. Il a fait un début sensationnel dans son palmarès dès 1956, juste avant son 23e anniversaire, avec le futur classique et lauréat du Grammy Hall of Fame Award « Please, Please, Please ». Mais à une époque où les opportunités de croisement sont très limitées pour les stars du R&B, cette chanson n’a même pas réussi à figurer dans le Top 100 du Billboard.

Lorsque « Try Me » est devenu n ° 1 du R&B en 1958, il s’est arrêté avant le Top 40 pop. Ce serait en 1963 avant que Brown ne franchisse même le Top 20 du compte à rebours pop, avec la ballade « Prisoner Of Love ». Mais le 18 décembre 1961, il franchit une nouvelle étape pour devenir l’un des plus grands interprètes de soul de tous les temps lorsque la ballade à combustion lente « Quelqu’un a perdu » a fait ses débuts dans les charts R&B.

Brown a écrit le morceau avec son collaborateur de longue date Bobby Byrd et un autre membre de son groupe Famous Flames, « Baby Lloyd » Stallworth. Chargé de cors moulants, de la guitare de Les Buie, de l’orgue de Byrd et du chant toujours passionné de JB, il a été enregistré aux King Studios en février de la même année.

« Lost Someone » est devenu un point central des célèbres performances live de Brown, et était en effet au cœur de l’album de 1963 qui a porté sa notoriété à un nouveau plateau, Live At The Apollo. En tant que single sur King, il faisait suite à l’entrée relativement modeste du Top 20 R&B « Just You And Me, Darling ». Mais cela est arrivé après trois grands succès soul du Top 10 en six mois de 1961, « Bewildered », « I Don’t Mind » et « Baby, You’re Right ».

Comme mesure de l’attente d’un nouveau single parmi ses fans à ce moment-là, « Lost Someone » était la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine sur Hot R&B Sides au n ° 20, quatre places de plus que Ray Charles‘ « Libère mon cœur. » Il est entré dans le Hot 100 le même jour, à un simple n ° 96, et n’a jamais atteint le n ° 48 du côté pop. Mais la chanson est devenue un autre succès R&B, grimpant à la deuxième place de la nouvelle année, alors que James Brown poursuivait son incroyable ascension.

