Lost Soundtrack Album étend la galaxie de John Coltrane

Trois semaines après avoir enregistré son huitième Impulsion! album, Crescent – et six mois avant qu’il ne s’engage à enregistrer son magnum opus universellement reconnu, A Love Supreme – Jean Coltrane arrivé au 445 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey, l’emplacement de Atelier Van Gelder, pour enregistrer ce qui était pour lui un projet inhabituel : une musique destinée à être utilisée dans un long métrage, et qui ne voit que maintenant le jour, sous le titre Blue World.

Coltrane avait été invité par l’auteur révolutionnaire du cinéma-vérité, le Canadien français Gilles Groulx – qui était un fan de Coltrane et connaissait le bassiste du saxophoniste Jimmy Garrison – s’il contribuerait à un film qu’il faisait : une histoire d’amour avec un socio- sous-texte politique situé à Montréal appelé Le Chat Dans Le Sac (alias The Cat In The Bag). À la surprise de Groulx, Coltrane accepte de travailler sur le projet et, le 24 juin 1964, le saxophoniste emmène son quatuor composé du pianiste McCoy Tyner, le bassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones pour enregistrer la musique de la bande originale.

Écoutez Blue World maintenant.

Une fois pensé perdu

En présence de Groulx, le saxophoniste a enregistré huit morceaux au total, totalisant 37 minutes de musique, mais seule une fraction du matériel a été utilisée dans le film, qui a été acclamé par la critique et a remporté le Grand Prix au Festival du film de Montréal 1964.

La bande originale, cependant, n’a jamais été commercialisée à l’époque, et les bandes maîtresses, qui sont restées en possession du réalisateur (et, après sa mort en 1994, dans sa famille), ont été considérées comme perdues. Plus de 50 ans plus tard, l’original Rudy Van Gelder-La bande analogique mixte ¼”-inch a été remasterisée par Kevin Reeves chez Universal pour sa toute première sortie.

Unique dans la discographie de Coltrane

Ce qui rend Blue World, comme on l’appelle maintenant, unique dans la discographie de Coltrane, c’est le fait qu’il trouve le maître saxophoniste revisitant certains de ses airs plus anciens en studio. La raison en était que Gilles Groulx, qui n’avait montré à Coltrane aucune séquence filmée avant la session d’enregistrement, avait compilé une liste de la musique qu’il voulait à partir du matériel qu’il connaissait dans le catalogue du saxophoniste.

Le set commence par l’une des ballades les plus célèbres de Trane, “Naima”, une chanson envoûtante qu’il a nommée d’après sa première femme, qu’il avait enregistrée pour Atlantic Records cinq ans plus tôt, en 1959, sur le célèbre album Giant Steps. L’intégralité de la première prise (qui ouvre Blue World) a été utilisée au début du film, où les deux amoureux se présentent au public.

Beaucoup pensent que Coltrane est une fontaine musicale déversant ces interminables « feuilles de son », mais sur « Naima », il fait preuve de douceur et de retenue. La performance est définie par une mélodie principale gracieuse et d’une élégance exquise, jouée par Coltrane au saxophone ténor, bien qu’en dessous il y ait un flux fluide d’activité du reste du groupe. Le seul musicien à jouer en solo est McCoy Tyner, qui contribue quelques lignes de piano en cascade. Coltrane a fait une seconde prise, très similaire, de la même chanson ; il ferme l’album Blue World mais n’a pas été utilisé dans le film.

Travailler vers un amour suprême

« Village Blues », pièce langoureuse, est apparue pour la première fois sur l’album Coltrane Jazz de 1960 et a été retravaillée par le saxophoniste pour la bande originale de Groulx. Coltrane, en effet, a coupé trois versions au cours de la session. La deuxième prise apparaît en premier sur l’album Blue World, puisque deux minutes en ont été utilisées au début du film de Groulx. Le rendu est plus court que la version Coltrane Jazz, et plus décontracté, avec les polyrythmies d’Elvin Jones l’imprégnant d’une sensation complètement différente.

La première prise de “Village Blues”, mettant en vedette des remplissages de piano blues de Tyner, n’apparaissait pas dans le film. Il fait suite à la chanson titre de Blue World, qui est, en fait, un remaniement de « Out Of This World », le Harold Arlen-Johnny Mercer chanson que Trane avait refondue à son image via une déconstruction de 14 minutes sur son Impulse de 1962 ! album, Coltrane.

Sur « Blue World », qui ne ressemble en rien à l’original d’Arlen-Mercer (il est crédité comme un original de Coltrane), le saxophoniste distille la mélodie en six minutes plus concises, bien qu’elle regorge de détails. La basse sereine de Jimmy Garrison ouvre les débats, suivie par les accords de piano dépouillés mais élégants de Tyner, tandis qu’Elvin Jones crée un ressac rythmique turbulent sur lequel le saxophone de Coltrane flotte majestueusement. En termes d’ambiance, il montre Coltrane travaillant vers l’intensité spirituelle qu’il investira dans A Love Supreme plus tard la même année, tandis que, stylistiquement, il offre un exemple archétypal du jazz modal, qui est devenu la carte de visite de Coltrane dans la première moitié du années 60. Deux segments de la performance de « Blue World » apparaissent dans le film de Groulx.

Un plan supérieur

Bien que Gilles Groulx ne l’ait pas utilisé dans la bande originale, Coltrane a enregistré sa chanson classique « Like Sonny » lors de la session de la bande originale. Hommage à son ami, confrère saxophoniste Sonny Rollins, il a été écrit et enregistré pour la première fois en 1959. Cette dernière version est plus sombre et plus intense que l’original, mais elle est aussi beaucoup plus courte, avec un temps d’un peu plus de deux minutes et demie.

La plus grande surprise de Blue World est peut-être la refonte de «Traneing In» par Coltrane, un numéro qu’il a écrit à l’origine en 1957 comme premier morceau de l’album Prestige John Coltrane With The Red Garland Trio. D’une durée de plus de sept minutes, c’est la coupe la plus longue de l’album et commence par un solo de basse prolongé de Garrison, qui montre sa dextérité en combinant des notes simples avec des accords grattés. Tyner et Jones n’interviennent que presque trois minutes après le début de la pièce, créant une impulsion oscillante. Coltrane n’entre pas avant que cinq minutes se soient écoulées, mais il augmente immédiatement l’intensité émotionnelle de la musique.

Blue World montre à quel point Coltrane avait voyagé entre 1957 et 1964. Il a joué ses vieilles chansons différemment, et son groupe, qui évoluait comme un véhicule affiné pour son expression musicale, y a apposé sa propre empreinte, en prenant le matériau à un plan différent, sans doute plus élevé.

Pour ceux qui souhaitent explorer plus en détail l’histoire de Blue World, l’autorité de Coltrane, Ashley Kahn, contribue des notes de pochette perspicaces qui présentent des réminiscences de la co-vedette du film et de l’ancienne partenaire de sa réalisatrice, Barbara Ulrich. Et si vous voulez vivre l’extraordinaire mariage de la musique de Coltrane avec les images de Gilles Groulx, le film est disponible sur le site Web de l’Office national du film du Canada.