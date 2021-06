Lost Tubby Hayes Album A Taste Of Genius

Edward Brian “Tubby” Hayes, né à Londres, pourrait être considéré comme l’équivalent britannique des États-Unis be-bop icône Charlie Parker: comme le saxophoniste alto qu’ils appelaient « Bird », Hayes était un corniste extrêmement doué dont la mort tragique et prématurée incarnait le vieux cliché selon lequel les musiciens de jazz a vécu vite et est mort jeune. Tout comme Parker, Hayes est décédé alors qu’il était encore dans la trentaine, victime d’une dépendance à l’héroïne à long terme et de choix de vie malsains qui l’ont abattu avant d’avoir atteint son apogée en tant que musicien.

Heureusement pour les fans de jazz, Hayes était prolifique en studio d’enregistrement et a laissé un riche héritage musical derrière lui. Bien qu’il soit décédé sur une table d’opération lors d’une opération pour une maladie cardiaque, à 38 ans, le 8 juin 1973, la dernière décennie environ a vu l’héritage de Hayes considérablement renforcé par la sortie d’enregistrements d’archives en direct. Le point culminant incontestable de ses sorties posthumes, cependant, est Grits, Beans And Greens, un album qui a été exhumé après avoir pris la poussière pendant plus de 50 ans.

Écoutez Grits, Beans And Greens dès maintenant.

Des moments magiques à l’honneur

Publiés par Universal, les dépositaires des enregistrements des années 60 de Hayes pour l’empreinte Fontana, les cinq morceaux qui composent Grits, Beans And Greens ont été enregistrés le 24 juin 1969, au studio Philips à Stanhope Place, à Londres, avec Terry Brown à la production. Hayes, un multi-instrumentiste talentueux qui pouvait jouer de la flûte et du vibraphone ainsi que du saxophone, s’est concentré sur son premier amour, le saxophone ténor, pour cette session particulière et s’est entouré d’un groupe simpatico composé du pianiste Mike Pyne, du bassiste Ron Mathewson et le batteur Spike Wells.

Le premier morceau de l’album est une composition originale, “For Members Only”. On entend le saxophoniste compter puis une explosion de tambours tourbillonnants de Spike Wells, qui initie un groove swing pulsé avec Hayes énonçant un serpent, Coltrane-esque thème principal sur le dessus. Avant de monter en puissance, cependant, la pièce passe rapidement à la vitesse supérieure et la musique devient plus discursive et abstraite pendant quelques instants. Après cela, le morceau décolle vraiment, avec la ligne de basse rapide de Mathewson et la batterie cinétique de Wells qui maintiennent la chanson à une vitesse vertigineuse. Hayes prend le premier solo, puis Pyne, puis il y a une section « trading fours » dans laquelle Hayes et tout le groupe alternent dans des passages d’appel et de réponse avec le batteur Spike Wells.

La chanson-titre de Grits, Beans And Greens suit. C’est une autre offre à indice d’octane élevé, bien que moins directe que la piste d’ouverture. La chanson est caractérisée par une série de motifs de saxophone en fusion qui jaillissent du cor de Hayes sur un ressac rythmique tourbillonnant, parfois désinvolte. Mathewson et Wells ont également des moments magiques sous les projecteurs.

“Rumpus”, qui était une caractéristique des sets live de Hayes à la fin des années 60, est certainement à la hauteur de son titre, montrant le saxophoniste se déplaçant stylistiquement vers un type de hard bop plus avancé et exploratoire. La fluidité mélodique du thème principal, combinée à la manière incisive, lancinante et hautement rythmique de Hayes de faire avancer le morceau, reflète également l’influence de Coltrane.

Un éclaireur important à un point culminant créatif

La seconde moitié de Grits, Greens And Beans commence avec Hayes dans un mode ballade plus calme et plus lent. Il offre une merveilleuse interprétation du « You Know I Care » du pianiste/compositeur américain Duke Pearson, dans lequel son jeu est profondément mélodique et lyrique. Mathewson et Wells – ce dernier utilisant des pinceaux pour un son plus doux – créent une toile de fond douce mais fluide.

En revanche, le chatoyant “Where Am I Going” fait preuve d’une saveur aérée et latine. Les accords de piano scintillants de Pyne, sur un doux rythme syncopé, donnent le ton avant que Hayes ne se lance dans un long solo souple, sensuel et richement mélodique. En effet, Hayes ne manque jamais d’idées, ni même de vapeur, au cours de sa longue improvisation, qui le trouve en train de livrer un torrent fluide de mélodie apparemment sans fin dans une source d’inspiration jaillissante.

Cela reste un mystère pourquoi Grits, Beans And Greens se sont perdus. Ce qui est tout à fait clair, cependant, c’est que l’album capture le saxophoniste à un point culminant créatif de sa carrière. Bien que sa vie personnelle ait été un gâchis, Hayes n’avait pas perdu sa muse et pouvait toujours faire de la musique de la plus haute qualité.

Du gruau, des haricots et des légumes verts peuvent être achetés ici.