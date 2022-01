L’OTAN et la Russie en pourparlers de haut niveau alors que les tensions en Ukraine couvent

La réunion intervient au cours d’une semaine de diplomatie à enjeux élevés et d’un effort mené par les États-Unis pour empêcher les préparatifs de ce que Washington pense être une invasion russe de l’Ukraine.

De hauts responsables de l’OTAN et de la Russie se réunissent mercredi pour tenter de combler des divergences apparemment irréconciliables sur l’avenir de l’Ukraine, au milieu d’un profond scepticisme quant à l’authenticité des propositions de sécurité du président russe Vladimir Poutine pour apaiser les tensions. La réunion intervient au cours d’une semaine de diplomatie à enjeux élevés et d’un effort mené par les États-Unis pour empêcher les préparatifs de ce que Washington pense être une invasion russe de l’Ukraine. Moscou nie avoir planifié un attentat. Pourtant, son histoire d’action militaire en Ukraine et en Géorgie inquiète l’OTAN.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko et le vice-ministre de la Défense Alexander Fomin dirigeront la délégation de Moscou au Conseil OTAN-Russie, la première fois qu’il se réunit depuis plus de deux ans. La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman sera également au siège de l’OTAN à Bruxelles.

La réunion devrait durer environ trois heures. Le Conseil OTAN-Russie, leur principal forum de pourparlers, a été créé il y a deux décennies, mais les réunions plénières ont été interrompues lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine en 2014. Il ne s’est réuni que sporadiquement depuis, la dernière fois en juillet 2019. Avec environ 100 000 combat- Des troupes russes prêtes appuyées par des chars, de l’artillerie et du matériel lourd massés juste de l’autre côté de la frontière orientale de l’Ukraine, le rassemblement de mercredi a pris une grande importance, mais il semble toujours voué à l’échec.

« Ce sont des propositions totalement inacceptables », a déclaré le ministre estonien de la Défense Kalle Laanet à la chaîne publique ERR à la veille des pourparlers. L’Estonie, comme ses voisins baltes la Lettonie et la Lituanie, s’appuie sur les garanties de sécurité américaines fournies par son adhésion à l’OTAN. Les trois pays baltes étaient autrefois dirigés par l’Union soviétique, mais font maintenant partie de l’Union européenne et de l’OTAN.

Poutine dit que les demandes de la Russie sont simples, mais des éléments clés des propositions contenues dans les documents que Moscou a rendus publics – un projet d’accord avec les pays de l’OTAN et l’offre d’un traité entre la Russie et les États-Unis – ne passeront pas le 30 -organisation militaire du pays.

L’OTAN devrait accepter de mettre un terme à tous les projets d’adhésion, pas seulement avec l’Ukraine, et de réduire sa présence dans des pays comme l’Estonie proches des frontières de la Russie. En échange, la Russie s’engagerait à limiter ses jeux de guerre, ainsi qu’à mettre fin aux incidents de bourdonnement des avions et autres hostilités de faible intensité.

L’approbation d’un tel accord exigerait que l’OTAN rejette un élément clé de son traité fondateur. En vertu de l’article 10 du Traité de Washington de 1949, l’organisation peut inviter dans tout pays européen volontaire qui peut contribuer à la sécurité dans la zone de l’Atlantique Nord et remplir les obligations de l’adhésion.

« Il est devenu clair qu’aucun allié au sein de l’OTAN n’est prêt à bouger ou à négocier quoi que ce soit en ce qui concerne la politique de la porte ouverte de l’OTAN », a déclaré mardi Julianne Smith, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’OTAN. « Je ne peux imaginer aucun scénario où cela soit sujet à discussion. » Maksim Samorukov, membre du groupe de réflexion Carnegie Moscow Center, affirme que l’absence de véritables concessions russes dans le projet d’accord de Poutine signifie probablement que « la Russie est prête à tolérer un échec de ces négociations ». L’idée, a déclaré Samorukov, est de « démontrer à l’Occident que nous sommes sérieux, que nous sommes sérieux. Que la Russie est vraiment prête à prendre des mesures drastiques pour imposer ces concessions » à l’organisation militaire dirigée par les États-Unis.

Pourtant, l’OTAN ne peut pas se permettre d’ignorer l’offre de la Russie. Certains membres craignent que Poutine ne cherche un prétexte pour lancer une invasion – comme l’échec de l’Occident à s’engager – et toute discussion qui atténuerait les tensions sur les forces frontalières, les déploiements de missiles ou les jeux de guerre serait la bienvenue.

Pour le Kremlin, cependant, le temps presse. Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré mardi que les pourparlers de cette semaine n’avaient, jusqu’à présent, donné que peu de raisons d’être optimiste. Il a déclaré que les résultats de la réunion de mercredi, et celle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe jeudi, pourraient déterminer s’il est logique de continuer à parler.

