« L’OTAN et l’UE ne sont pas pertinents » – Seuls Biden et Poutine peuvent empêcher la guerre | Monde | Des nouvelles

Russie : un militant de la société civile met en garde contre la « propagande contre l’Ukraine »

La Russie ayant déjà envoyé environ 100 000 soldats à la frontière de l’Ukraine et signalant que Moscou pourrait planifier une incursion dès le mois prochain, des craintes de guerre se font jour. Une récente réunion virtuelle entre le président Biden et le président Poutine n’a pas réussi à endiguer complètement la crise, la Russie déclarant que la situation est alimentée par le soutien occidental à l’Ukraine aux portes de la Russie.

S’adressant exclusivement à Express.co.uk, le professeur de politique russe et européenne de l’Université du Kent, Richard Sakwa, a suggéré que les alliés occidentaux alimentent le feu.

Interrogé sur les principales raisons de la tension actuelle en Ukraine, le professeur Sakwa a déclaré : « La récente escalade est une question de diplomatie.

« Moscou a le sentiment que ses préoccupations en matière de sécurité ont été ignorées, essentiellement depuis 1991 (un sentiment partagé par Eltsine), et estime maintenant qu’un moment critique est arrivé. »

Il a ajouté : « Avec l’armement irresponsable et dangereux de l’Ukraine, etc. – et les tendances contre Moscou – les parties doivent agir maintenant pour enfin mettre en place une sorte de nouvel arrangement de sécurité – d’où les deux documents publiés la semaine dernière. »

Les documents, publiés vendredi dernier, appellent également à l’interdiction d’envoyer des navires de guerre et des avions américains et russes dans des zones à partir desquelles ils peuvent s’attaquer mutuellement ainsi qu’à l’arrêt des exercices militaires de l’OTAN près des frontières de la Russie.

Les propositions ont été soumises aux États-Unis et à leurs alliés plus tôt cette semaine et contiennent des éléments – comme un veto russe effectif sur la future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN – que l’Occident a déjà exclus.

Parlant de ce qui pourrait arriver si un conflit survenait, et que la Russie, par exemple, choisissait de prendre des mesures militaires, le professeur a déclaré : « Une invasion à grande échelle est très improbable, à moins que des actions ne soient déclenchées par l’Ukraine, ce qui est également improbable. »

L’expert a ajouté : « Moscou veut revenir au type d’arrangements qui fonctionnaient à la fin de la guerre froide. »

Parlant des complications plus larges, il a ajouté : « S’il y a une invasion, les sanctions punitives telles que SWIFT, les embargos, les coupures de gaz, etc. seront sévères, mais seront dommageables à l’échelle mondiale ; et notez que toute action sera prise en collaboration avec les Chinois.

Le professeur a conclu en disant que l’Occident devait repenser ses actions en disant : « Les deux États soutiennent qu’il est temps que l’Occident irresponsable et dangereux se réveille aux besoins changeants de sécurité de ces États, dans les conditions d’une alliance quasi-militaire. «

Alors que l’Ukraine souhaite adhérer à l’OTAN, au point où le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a imploré l’alliance d’accélérer sa procédure de candidature afin d’adhérer plus tôt, des questions subsistent quant à l’adhésion de l’Ukraine, ainsi qu’au rôle d’autres non-étatiques. acteurs, comme l’UE.

Parlant de l’idée, le professeur Sakwa a déclaré : « Je pense que la plupart des experts acceptent que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’est pas sur les cartes de sitôt – mais une sorte d’accord bilatéral avec les États-Unis serait tout aussi déstabilisant.

Il a ajouté : « Je pense que les États-Unis comprennent maintenant cela, d’où la récente vague d’activités diplomatiques. »

Suggérant que le seul moyen de résoudre la crise est entre Washington et Moscou, l’expert a déclaré: « En fin de compte, l’OTAN et l’UE ne sont pas pertinentes – ce sont les États-Unis qui décident, même s’ils devront rallier leurs alliés – et le Congrès -« .

Il a ajouté : « C’est possible – l’alternative pourrait bien être la guerre. La situation s’apparente à la crise des missiles cubains – où chaque partie a trouvé la formule qui sauve la face pour se retirer du bord du gouffre. Parler d’apaisement – ​​hier et aujourd’hui – est suicidaire.

La Russie a également intensifié sa rhétorique diplomatique sur la situation.

Au cours des dernières années, les gens autour de Vladimir Poutine ont plaisanté à propos des puissances étrangères, « s’ils ne peuvent pas traiter avec Sergueï Lavrov, ils devront traiter avec Sergueï Choïgou » (en référence au ministre russe de la Défense).

Pourtant, la Russie a ajouté un tampon entre les deux, sous la forme du diplomate plus ouvert et franc Sergueï Ryabkov.

Alors que les relations avec les États-Unis et l’UE se sont réchauffées ces dernières semaines à cause du renforcement des forces russes à la frontière avec l’Ukraine, M. Ryabkov s’est adressé à la presse et l’a fait de manière non diplomatique et directe.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé il y a une semaine comment certains des « partenaires occidentaux » de la Russie réagiraient à quelque chose, il a répondu : « Nous n’avons pas de partenaires en Occident, seulement des ennemis. J’ai arrêté d’utiliser le mot « partenaire » il y a quelque temps. »

Les puissances occidentales espèrent toujours que les efforts diplomatiques détourneront un désastre.

S’ils se trompent, les Ukrainiens espèrent que la perspective d’une guerre sanglante et prolongée pourrait suffire à faire réfléchir le président russe à deux fois.