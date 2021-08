L’OTAN gagne pour Venturi alors que De Vries est sacré champion du monde de Formule E · .

Norman Nato a remporté sa première victoire en Formule E au milieu du carnage des prétendants au titre, tandis que Nyck de Vries a tenu bon pour remporter le premier titre mondial de Formule E.

Stoffel Vandoorne avait pris la pole position, Oliver Rowland s’alignant à ses côtés – bien que les deux soient hors de course pour le titre à ce moment-là.

Parmi les prétendants au titre, Mitch Evans s’était le mieux qualifié – plaçant sa Jaguar troisième sur la grille, le seul autre challenger sérieux pour le championnat dans le top dix Jake Dennis dans un lointain neuvième.

Cependant, cela ne devait pas être le cas – la voiture d’Evans n’a pas réussi à s’échapper sur la grille, le groupe motopropulseur passant en mode «par défaut» et le laissant bloqué pour qu’Edoardo Mortara se faufile, incapable d’éviter la voiture. Mortara et Evans se sont classés deuxième et troisième du titre, mais au moment où ils auraient franchi la ligne de départ, ils étaient hors de la course.

Une voiture de sécurité a d’abord été appelée, avant que la course ne soit signalée par un drapeau rouge tandis que Mortara et Evans ont été extraits de leurs voitures, avec 43 minutes restantes dans le temps de course. Evans et Mortara ont pu sortir de leurs voitures et ont été envoyés pour des contrôles médicaux préventifs.

Un redémarrage de la voiture de sécurité a été appelé et les pilotes ont reçu un avertissement d’une minute pour s’aligner à la fin de la voie des stands. Cependant, en raison de la nécessité de rétablir les positions d’ambulance autour de la piste, il y a eu un retard important pendant que les conducteurs étaient assis dans des voitures qui se réchauffaient rapidement, attendant.

Stoffel Vandoorne a mené le peloton au redémarrage, mais Jake Dennis a également immédiatement quitté la course au titre, sa voiture semblant ne pas tourner au premier tour, heurtant le mur et s’écrasant. Un jaune de parcours complet a été appelé, avec 40 minutes restantes.

La course a repris avec un peu moins de 37 minutes à jouer, Vandoorne toujours en tête de Rowland.

Le mode d’attaque avait été défini sur deux activations d’une durée de quatre minutes, contrairement à la seule période de huit minutes d’hier, l’OTAN étant la première à l’activer, occupant la quatrième position puis la troisième lorsqu’Alexander Sims a pris son propre premier mode d’attaque.

Le leader du titre, De Vries, était passé à la septième place, se rapprochant bien des points en partant de la 13e place, à 30 minutes de la fin. Il a pu utiliser des voitures activant le mode Attaque pour progresser, mais avec ses deux propres activations restantes.

L’OTAN, dans la dernière minute de son mode attaque, a pu dépasser Vandoorne pour la tête avec 29 minutes à jouer, Sims le suivant et Rowland – également en mode attaque – poussant la Mercedes à la quatrième place.

Tom Blomqvist, qui s’était qualifié cinquième dans sa voiture NIO 333 – la moins compétitive de la grille – était l’homme qui a stoppé De Vries pour monter au classement. Après avoir perdu une place face au (à l’époque) champion élu, Blomqvist l’a dépassé en piste et a forcé De Vries à se battre avec lui pendant plusieurs tours.

Avec 16 minutes de la fin, la voiture de sécurité a été déployée après une bataille entre Lucas Di Grassi et Antonio Felix da Costa emmêlée dans le deuxième virage, Di Grassi poussant Da Costa dans le mur. Di Grassi s’est vu infliger une pénalité de passage pour le contact, bien qu’à ce moment-là, il soit resté longtemps hors de tout conflit de points.

La course a repris à 12 minutes de la fin et Nato s’est échappé en tête mais sous la forte pression de Rowland et Sims. De Vries s’était hissé à la quatrième place à ce stade et, comme aucun des premiers concurrents n’avait de mode d’attaque restant, il était à une distance touchante d’une victoire en course ainsi que du titre.

De Vries a fait un mouvement sur Sims qui a également permis à André Lotterer de passer, mais Sims a riposté dans le deuxième virage et a renvoyé De Vries dans le peloton, le mouvement coûtant à De Vries une chute à la septième place. Les voitures Mercedes ont failli entrer en collision, car De Vries a été dépassé par Vandoorne, mais Vandoorne a pu prendre la place et dépasser les deux Porsche pour prendre la troisième place devant Alex Sims, en utilisant son activation finale du mode attaque.

À deux minutes de la fin, De Vries a tenté de dépasser Wehrlein – même s’il n’a pas eu besoin d’avancer davantage pour remporter le titre, Wehrlein a défendu durement et les deux se sont heurtés pour faire plier la direction de De Vries.

Lotterer a fait un pas sur Sims pour la quatrième place et les deux ont couru l’un à côté de l’autre, les roues bloquées ensemble et endommageant leur carrosserie. Bien que Lotterer ait réussi, Sims est resté à sa poursuite.

Dans le dernier tour, De Vries s’est retrouvé en difficulté car Sam Bird a pu le dépasser pour la septième place, De Vries affirmant qu’il se sentait comme « une cible » en piste.

L’OTAN a mené Rowland et Vandoorne à la maison pour remporter une victoire pour Venturi, la huitième place de De Vries suffisante pour lui assurer le premier championnat du monde des pilotes de Formule E.

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Norman NatoVenturi2Oliver RowlandNissan e.Dams3Stoffel VandoorneMercedes4André LottererPorsche5Alexander SimsMahindra6Pascal WehrleinPorsche7Sam BirdJaguar8Nyck de VriesMercedes9René RastAudi10Tom BlomqvistNIO 33311Jean-Eric VergneDS Techeetah12Robin FrijnsVirgin13Alex LynnMahindra14Sebastien BuemiNissan e.Dams15Max GüntherBMWi Andretti16Joel ErikssonDragon Penske17Nick CassidyVirgin18Sergio Sette CamaraDragon Penske19Oliver TurveyNIO 33320Lucas di GrassiAudiDNFAntonio Felix da CostaDS TecheetahDNFJake DennisBMWi AndrettiDNFEdoardo MortaraVenturiDNFMitch EvansJaguar

