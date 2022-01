L’OTAN revoit ses options avant les pourparlers à enjeux élevés avec la Russie

Avant deux réunions cruciales cette semaine, les États-Unis et les alliés de l’OTAN discutent d’un certain nombre de moyens de faire face à la détérioration des relations entre la Russie et l’Occident, et la perspective imminente d’une autre invasion russe de l’Ukraine.

Bien que les dirigeants des États-Unis et de l’OTAN aient tous deux exprimé le vif désir d’une voie diplomatique, des options plus agressives pour soutenir la souveraineté ukrainienne contre l’agression russe, y compris des restrictions commerciales majeures, seraient sur la table.

Le président russe Vladimir Poutine a adopté une posture de plus en plus belliqueuse envers l’Europe et l’Occident, en particulier au cours des derniers mois. Entre autres actions, un nombre croissant de troupes russes – environ 100 000 à l’heure actuelle, selon le New York Times – ont été stationnées le long de la frontière entre la Russie et l’Ukraine, peut-être en préparation d’une offensive majeure.

L’administration Biden et le Kremlin devraient discuter de la réponse américaine à l’action militaire russe à Genève, en Suisse, lundi, et une conversation plus large entre les pays membres de l’OTAN et la Russie est prévue mercredi à Bruxelles, en Belgique. D’autres discussions sur les actions de la Russie et les demandes de sécurité proposées devraient également avoir lieu à Vienne, en Autriche, avec les pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Après une réunion virtuelle vendredi des ministres des Affaires étrangères de ses États membres, l’OTAN a promis une réponse cohérente pour protéger la souveraineté ukrainienne, et le secrétaire général Jens Stoltenberg a insisté vendredi dans un communiqué sur l’engagement de l’alliance dans une approche diplomatique avec la Russie.

« Les actions agressives de la Russie portent gravement atteinte à l’ordre sécuritaire en Europe », a-t-il déclaré. « L’OTAN reste attachée à notre approche à deux volets vis-à-vis de la Russie : une dissuasion et une défense fortes, combinées à un dialogue constructif. »

Mais si la tactique actuelle de l’OTAN – et les pourparlers de la semaine prochaine – ne parviennent pas à dissuader la Russie d’agir contre l’Ukraine, Stoltenberg a signalé que l’OTAN est prête à poursuivre des options plus agressives. Bien que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN et que l’alliance ne soit donc pas obligée d’intervenir si la Russie attaque, les déclarations de Stoltenberg à la presse montrent qu’il considère l’agression de la Russie en Ukraine comme déstabilisant la sécurité européenne ; et que si cette sécurité était menacée, il y aurait des conséquences pour la Russie.

« Nous avons des troupes, nous avons des forces », a déclaré Stoltenberg aux journalistes vendredi, bien qu’il ait refusé de discuter des détails. « Nous avons la préparation. Nous avons des plans pour pouvoir défendre, protéger tous les alliés, et nous nous adaptons constamment, et investissons également plus maintenant que nous ne l’avions fait pendant de nombreuses années dans la modernisation de nos capacités militaires pour nous assurer de préserver la paix en Europe.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également averti que les États-Unis étaient « prêts à répondre avec force à une nouvelle agression russe », bien qu’on ne sache pas exactement quelle forme cette réponse pourrait prendre.

Les sanctions sont une voie bien tracée dans l’espace de politique étrangère américano-russe, et d’autres pays, dont le Royaume-Uni, ont indiqué leur volonté d’augmenter la pression économique sur la Russie si les pourparlers à venir ne parviennent pas à un résultat diplomatique.

De hauts responsables américains ont déclaré à Natasha Bertrand de CNN que les États-Unis préparaient des blocs économiques contre la Russie, ce qui réduirait considérablement la capacité du pays à importer des marchandises telles que des smartphones, des avions et des pièces automobiles, ce qui endommagerait l’économie russe et la mettrait en compagnie de nations parias comme le Nord. La Corée et la Syrie, qui ont des restrictions commerciales sévères similaires.

Comme Alex Ward l’a expliqué pour Vox l’année dernière, les sanctions précédentes visaient principalement les entreprises, les institutions et les particuliers. Mais des sanctions commerciales à grande échelle, qui seraient actuellement à l’étude, auraient un impact sur la Russie à un tout autre niveau, empêchant l’importation de biens communs et de technologies en provenance des États-Unis et des pays partenaires.

Le Royaume-Uni se prépare également à imposer « des mesures à fort impact ciblant le secteur financier et les particuliers russes » si la Russie envahissait l’Ukraine, a rapporté jeudi ., et l’Union européenne a accepté en décembre de travailler en tandem avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour imposer ses propres sanctions. .

Pourtant, la Russie a jusqu’à présent présenté une position immobile, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov déclarant à l’agence de presse d’État russe RIA que le Kremlin « ne fera aucune concession sous la pression et au cours des menaces qui sont constamment formées par les participants occidentaux de les pourparlers à venir.

La Russie continue de nier son intention d’envahir l’Ukraine et insiste sur le fait que l’Ukraine, l’OTAN et l’Occident sont les agresseurs dans le conflit actuel, une position qui se reflète dans les demandes de sécurité que la Russie a envoyées le mois dernier aux dirigeants de l’OTAN et des États-Unis. Entre autres choses, la Russie cherche à empêcher l’Ukraine en particulier, ainsi que d’autres anciennes républiques soviétiques comme la Géorgie, d’entrer dans l’OTAN – une stipulation qui, selon les dirigeants de l’OTAN, ne volera absolument pas.

Blinken a également déclaré dimanche que les principales demandes russes de ses projets de documents du mois dernier n’étaient pas sur la table, bien que les informations de NBC vendredi suggèrent que les États-Unis envisagent une réduction des forces en Europe de l’Est.

L’administration Biden a nié que des réductions des déploiements de troupes soient envisagées, mais Blinken n’a pas rejeté la suggestion de l’hôte Jake Tapper selon laquelle le repositionnement des armes lourdes en Pologne, le déplacement de missiles ou la modification des exercices militaires pourraient être des monnaies d’échange lorsqu’il est apparu sur CNN. Etat de l’Union dimanche.

Lors des entretiens de lundi, l’administration Biden rassurera probablement la Russie qu’elle n’envisage pas de construire des systèmes de missiles en Ukraine, bien qu’elle ait défendu le positionnement des systèmes de missiles américains en Roumanie et en Pologne. L’administration a également promis aux responsables de l’OTAN qu’elle ne prendrait pas de décisions unilatérales pour l’alliance, a déclaré à Politico un diplomate d’un État membre de l’OTAN.

Cependant, il pourrait y avoir de la place pour négocier des exercices militaires des deux côtés, dont l’escalade a contribué à accroître les tensions. L’OTAN organise régulièrement des exercices d’entraînement dans la région de la Baltique et inclut des États non membres de l’OTAN comme la Suède et la Finlande dans ces exercices, que la Russie considère comme une menace ; La Russie, quant à elle, a mené des exercices plus importants et plus fréquents plus près des pays de l’OTAN, et les deux pays ont augmenté la fréquence des sorties de bombardiers à capacité nucléaire près de l’Ukraine.

Les relations russo-occidentales sont au plus bas depuis des décennies

Les relations entre la Russie et l’Occident ont été particulièrement controversées au cours des derniers mois, alors que la crise ukrainienne atteint un point de basculement. En outre, le soutien de Moscou à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko dans sa quête pour mettre l’UE en colère en faisant la navette entre les migrants du Moyen-Orient et la frontière de son pays avec la Pologne, et le récent déploiement de troupes russes au Kazakhstan, n’ont fait qu’attiser les tensions alors que la Russie semble déterminée à cimenter sa sphère. d’influence dans les anciens États soviétiques.

Le consensus public parmi les responsables occidentaux, y compris Blinken, est que si les pourparlers de la semaine prochaine offrent des possibilités, le sérieux avec lequel la Russie les aborde n’est au mieux pas clair, tout comme l’engagement du Kremlin à toute réciprocité.

Après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l’Ukraine et la Russie ont convenu – mais jamais pleinement mis en œuvre – d’un accord de paix appelé Accord de Minsk. Depuis lors, la poursuite du conflit dans l’est de l’Ukraine a fait plus de 14 000 morts, comme l’écrivait Jen Kirby de Vox en décembre, et a contribué à pousser l’Ukraine, en particulier sous la direction du président Volodymyr Zelensky, vers l’Occident et l’OTAN. Poutine voit dans ce changement le potentiel pour l’Ukraine de rejoindre l’alliance – et donc une menace pour Moscou.

À moins d’une invasion complète de l’Ukraine, cependant, le désir de Poutine d’exercer son pouvoir et de rappeler à l’Occident qu’il a toujours une influence dans la région pourrait être une autre raison derrière l’accumulation de troupes et une tactique pour amener les États-Unis et l’OTAN à négocier avec lui. .

Mais la voie à suivre est trouble pour les puissances et les alliances occidentales. Par exemple, on ne sait toujours pas comment des sanctions plus strictes contre la Russie pourraient se dérouler, étant donné que les mesures précédentes en réponse à l’agression russe en Ukraine n’ont pas fait grand-chose pour dissuader Poutine.

De plus, alors que les nouvelles propositions de sanctions représenteraient une escalade majeure dans les efforts occidentaux pour dissuader Poutine, c’est tout un pari d’imaginer que ces mesures suffiraient à elles seules à détourner ce qui semble être une accumulation militaire importante et enracinée sous la direction d’un leader autoritaire. dont les motivations sont sans doute beaucoup plus existentielles que la simple acquisition de territoire.

Comme Alexander Motyl, un expert en politique soviétique et post-soviétique à l’Université Rutgers de Newark, l’a dit à Kirby : « Le problème, c’est que nous ne savons pas ce que veut Poutine, et c’est vraiment l’essentiel.

Les conséquences des actions de la Russie sont difficiles à déterminer et à mettre en œuvre, puisque Poutine reste impénétrable, a fait valoir Motyl. « Est-ce qu’il teste ? Est-il envahissant ? Donne-t-il une leçon aux Ukrainiens ? Nous ne savons pas. Et donc c’est difficile de faire quoi que ce soit, parce qu’on ne sait pas quoi [Putin] veut, et nous ne savons pas jusqu’où il est prêt à aller.