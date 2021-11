L’OTAN « se tient prête » à agir contre Loukachenko alors que les problèmes à la frontière biélorusse s’aggravent – « Inacceptable » | Monde | Nouvelles

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a accusé la Biélorussie d’essayer d’utiliser l’immigration illégale comme un outil pour déstabiliser l’Union européenne, rapporte le Telegraph. Le journal ajoute que l’OTAN a suggéré que la Biélorussie tentait de saper le bloc continental après que Bruxelles a imposé des sanctions à Minsk.

Un responsable de l’OTAN a déclaré : « L’OTAN est prête à aider davantage nos alliés et à maintenir la sûreté et la sécurité dans la région.

Le Telegraph rapporte que la source a poursuivi en déclarant : « Nous appelons la Biélorussie à respecter le droit international.

« Nous avons assisté à une vague de migrants tentant d’entrer sur le territoire allié via la Biélorussie.

« L’OTAN continue de suivre de près la situation, ce qui exerce une pression sur nos alliés la Lituanie, la Lettonie et la Pologne. »

« L’utilisation des migrants par le régime Loukachenko comme tactique hybride est inacceptable », ont-ils ajouté.

La nouvelle intervient après que les gardes-frontières polonais ont affirmé que des migrants avaient à nouveau tenté de traverser la frontière biélorusse hier.

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, 67 ans, avait auparavant menacé d’ouvrir les frontières à la drogue et aux migrants plus tôt cette année.

S’exprimant en juillet, le président de l’Europe de l’Est a déclaré : « Nous ne retiendrons personne.

« Nous ne sommes pas leur destination finale après tout.

« Ils se dirigent vers une Europe éclairée, chaleureuse et confortable. »

Les autorités de Varsovie préviennent qu’il y a eu 28 500 tentatives de franchissement des frontières depuis août, craignant que la frontière extérieure de l’Union européenne ne fasse désormais l’objet d’une « attaque organisée ».

La Pologne a répondu en envoyant 12.000 soldats à la frontière.

Les rapports suggèrent que le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak, 52 ans, se prépare à déployer encore plus de troupes.

Selon le Telegraph, l’ancien président du Conseil de l’UE, d’origine polonaise, Donald Tusk, 64 ans, a encouragé Varsovie à « examiner si nous devrions déclencher l’article 4 de l’OTAN ».

L’invocation du mécanisme de l’alliance serait censée protéger « l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des Parties est menacée ».

Malgré cela, le Kremlin a choisi d’exprimer son soutien à la Biélorussie pour la première fois.

Un porte-parole de Moscou a déclaré aux journalistes : « Nous ne doutons pas ici que les services migratoires biélorusses prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la situation dans le domaine juridique ».

La décision de Biélorussie pourrait toutefois entraîner d’autres sanctions de la part de l’Union européenne.

Le porte-parole principal du bloc pour les affaires extérieures, Peter Stano, a déclaré: « Nous sommes confrontés à une menace hybride et nous ne resterons pas sans action. »

Le Royaume-Uni, qui est membre de l’OTAN depuis sa création en 1949, a déjà introduit en août un « nouveau paquet important de sanctions contre la Biélorussie ».

Selon le site Web du gouvernement britannique, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Dominic Raab, 47 ans, a déclaré : « Le régime de Loukachenko continue d’écraser la démocratie et de violer les droits de l’homme en Biélorussie.

« Ces sanctions démontrent que le Royaume-Uni n’acceptera pas les actions de Loukachenko depuis les élections frauduleuses.

« Les produits des industries d’État de Loukachenko ne seront pas vendus au Royaume-Uni et nos sociétés aérospatiales ne toucheront pas à sa flotte d’avions de luxe. »

Les mesures britanniques comprenaient l’interdiction pour les transporteurs aériens biélorusses de « survoler ou d’atterrir » au Royaume-Uni et même d’imposer des « mesures commerciales » sur les marchandises afin de limiter les revenus versés au régime de Loukachenko.