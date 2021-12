Loterie de Noël 2021: date limite pour collecter et quels prix doivent payer des taxes | Vie

Demain, c’est le tirage de la loterie de Noël. Si vous ne savez pas combien de temps et comment vous pouvez facturer ce que vous devez, nous résolvons ici vos doutes.

Nous attendons tous le 22 décembre avec un certain enthousiasme. Chacun d’entre nous a un numéro que nous attendons des enfants de la loterie de Noël qu’ils chantent à haute voix. Des pierres à l’un des jackpots, tout ce qui sort est le bienvenu.

Avec l’envie et les nerfs que l’on a parce que quelque chose nous touche, peut-être qu’on oublie le plus important, qui est de récupérer le ticket.

Nous allons vous rappeler certains des points les plus importants au cas où quelque chose se produirait le 22 décembre.

Le billet doit être retiré dans moins de 3 mois

Cela devrait être le cas selon les instructions générales de loterie. Cette norme dit mot pour mot que le droit de recouvrement « expire après trois mois, à compter du lendemain du tirage auquel ils correspondent », c’est-à-dire que nous avons 3 mois à compter du 23 décembre.

Certaines exceptions sont prévues, comme le lendemain du tirage étant parti, mais dans ce cas cela n’a pas lieu.

Passé ce délai sans demander l’argent du prix, ce montant devient le Trésor, c’est-à-dire l’État. Alors restez à l’écoute et allez les chercher dès que vous le pouvez.

Au fait, n’oubliez pas que vous pouvez retirer le billet entre plusieurs personnes si vous l’avez partagé. Vous pouvez même le partager sur WhatsApp, donc si vous avez un groupe d’amis avec qui vous voulez l’essayer, c’est le moment.

Hacienda remporte une partie du prix, mais pas toujours

Il y a quelques années, il a été établi que les prix de loterie et de paris bénéficieraient également au Trésor. Ils prennent une pincée de 20% mais ça n’arrive pas toujours.

Pour que le trésor conserve une partie du prix, l’heureux élu doit avoir reçu au moins 40 000 euros. Si nous obtenons quelque chose dans la pierre, nous n’avons pas à nous inquiéter, mais pas non plus si nous obtenons quelque chose en dessous du troisième prix.

Les chambres (qui sont à 20.000 euros par billet) et les cinquièmes lots (6.000 euros par billet) seraient également débloqués par le Trésor. Dans le cas d’avoir deux tickets prix différents, la valeur du prix ne s’accumule pas vers le Trésor.

Par exemple, nous avons énormément de chance et nous obtenons le troisième prix ainsi qu’un des quatrièmes. Bon, la somme des deux serait de 70 000 euros, mais face au Trésor, Ils ne prendraient que 20% du troisième prix de notre part, car ils sont de 50 000 euros et dépassent le minimum qui est établi. Le quatrième prix serait exonéré de paiement.

Maintenant que vous avez toutes les informations, vous serez sûrement plus détendu sachant que vous pouvez attendre jusqu’à trois mois pour récupérer et que le Trésor ne va pas toujours prendre une partie du prix. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que cette année les prix seront distribués.