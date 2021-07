Lothar Matthäus claque Toni Kroos pour manque de passion

L’ancien grand du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus, admire l’habileté de la star du Real Madrid Toni Kroos, mais a fait exploser le milieu de terrain pour un manque de passion aux Championnats d’Europe dans sa chronique pour Sport Bild :

Il manquait de passion, de feu et de passes verticales. Toute la possession de balle n’apporte rien, c’est agréable à regarder – mais pas efficace. Ses couilles basses et volantes sont comme sa coiffure : jolies et propres. Mais, cela prend du temps et de la vie du jeu. Il y a eu trop de passes latérales, il retombe loin en arrière — dans une chaîne à trois, ça n’a aucun sens ! Aux Championnats d’Europe, cependant, sa performance a été décevante, il n’a pas pu diriger l’équipe… Kroos a pris trop peu de responsabilités. Il manquait aussi de conviction.