Lothar Matthäus dit que le Bayern Munich doit donner la priorité à Joshua Kimmich et Leon Goretzka par rapport aux autres joueurs

En examinant les négociations en cours du Bayern Munich avec plusieurs joueurs clés, la légende allemande Lothar Matthäus pense qu’il est tout à fait évident à qui les Bavarois devraient donner la priorité.

«Je dépenserais tout ce que je peux pour Kimmich et Goretzka. Chez Coman, il y a déjà la possibilité dans l’équipe de le remplacer 1: 1. Il ne fait que 53% des matchs. Ce sont des arguments qui vont à l’encontre de cette barre des 20 millions pour lui”, a récemment déclaré Matthäus à Sport Bild. « Süle a connu une mauvaise saison qui n’a pas joué un rôle important dans le Championnat d’Europe. Il ne demande certes pas 20 millions d’euros, mais il devrait jouer avant de faire des réclamations. Si quelqu’un peut le faire, ce sera Julian Nagelsmann. J’aime Süle en tant que personne et le style de jeu de Coman. Mais les deux sont plus remplaçables que Goretzka et Kimmich.

Il sera intéressant de voir si le Bayern Munich doit réellement faire ce choix ou s’il peut trouver un moyen de satisfaire les quatre joueurs.