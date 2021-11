Les esprits se sont enflammés et les passions ont débordé lors de l’assemblée générale annuelle du Bayern Munich jeudi dernier alors que les membres du club du Bayern ont appelé avec véhémence le club à mettre fin à leur relation et à leur partenariat avec Qatar Airways.

Michael Ott, membre du Bayern Munich et avocat en formation, a récemment rédigé une motion pour que le club laisse expirer son prochain contrat avec Qatar Airways qui expire et évite de conclure des accords similaires avec des sociétés détenues majoritairement par l’émirat du Qatar. Ott a également accusé le Bayern d’avoir utilisé des « tactiques dilatoires » pour éviter d’aborder le problème de front. Il a pris la parole lors de la réunion jeudi, prononçant un discours émouvant qui a suscité des chants de membres du club où ils ont crié aux membres du conseil d’administration du Bayern: «Nous sommes le Bayern. Tu n’es pas! »

S’exprimant sur Sky Sports ce week-end, Lothar Matthäus a déclaré qu’il estimait que la nature houleuse des altercations lors de l’assemblée générale avait altéré un sentiment de « unité » au Bayern avant une grande rencontre contre le Borussia Dortmund le week-end prochain à Der Klassiker. Il a également déclaré qu’il comprenait les deux côtés de la médaille concernant la question du Qatar. « Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de faire tout ce que veulent les fans. Tu devrais au moins l’écouter. La convivialité, qui a toujours distingué la Bavière, a été foulée aux pieds », a-t-il déclaré (Sport Bild).

Ces dernières semaines, le Bayern a déjà été chargé de controverse concernant la sélection de joueurs non vaccinés ainsi que la multitude de joueurs qui ont dû être mis en quarantaine en raison de cas positifs de coronavirus et/ou de contacts étroits. Le problème du Qatar a toujours été au premier plan, mais cela n’a certainement pas aidé à maintenir un équilibre harmonieux à la fois sur et en dehors du terrain pour le Bayern. Les deux problèmes créent beaucoup de divisions, mais Matthäus a déclaré qu’il pensait que le sens de la solidarité devait être constant, comme cela a toujours été le cas au FC Bayern.

« Nous avons toujours été une unité, nous avons célébré les succès ensemble, mais aussi supporté les défaites. Vous n’avez pas vu cette similitude jeudi », a déclaré Matthäus. Bien qu’il ait une certaine responsabilité de rester diplomate en tant qu’expert et ancien joueur, il est clair qu’il pense que le conseil d’administration du Bayern devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour ce que les fans et les membres du club disent, et à quel point ils le disent fort.