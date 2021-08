Lothar Matthäus doute de la profondeur du Bayern Munich

Le Bayern Munich fait partie des nombreuses équipes en Europe qui se battent pour créer au mieux une liste complète, tout en conservant un semblant de responsabilité fiscale.

Dans une interview avec Abendzeitung, le joueur de classe mondiale devenu expert Lothar Matthäus a examiné les alignements du Bayern Munich et pense qu’il a besoin de travail.

« L’équipe est bonne jusqu’aux joueurs 13, 14, mais pas après. Aucune autre blessure ne peut survenir, sinon ce sera serré. Le Bayern est toujours le grand favori de la Bundesliga et l’un des candidats au titre de la Ligue des champions, mais l’équipe devrait être plus large, avec des semaines anglaises et des matchs internationaux à venir à l’automne », a déclaré Matthäus. « Thomas Müller, par exemple, qui a disputé deux saisons de classe mondiale consécutives, est maintenant de retour avec l’équipe nationale et est donc lourdement chargé. Dans l’ensemble, l’équipe s’est détériorée au cours des dernières années et une nouvelle hiérarchie doit d’abord être formée. »

Matthäus a déjà déclaré qu’il ferait un effort concerté pour signer le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer, mais rig

Quant aux joueurs actuels de la liste, l’ancienne légende allemande pense que Joshua Kimmich est une priorité avec Leon Goretzka non loin derrière.

« Kimmich est le visage du FC Bayern à l’avenir, un leader et le futur capitaine. Il assumera un jour le rôle que Manuel Neuer et Thomas Müller remplissent maintenant – en tant qu’acteur déterminant sur le terrain et leader à côté de celui-ci. Il a tout pour lui en termes de football et de caractère », a déclaré Matthäus. « Le Bayern doit également faire tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger avec Goretzka. Lui et Kimmich sont les joueurs centraux des années à venir, non seulement au Bayern, mais aussi dans l’équipe nationale allemande dirigée par Hansi Flick. Il s’agit des deux prolongations de contrat les plus importantes actuellement en attente chez Bavaria. En équipe nationale, Kimmich et Goretzka seront les nouveaux leaders à la fin du temps de Neuer et Müller.