Lothar Matthäus estime que Leroy Sane a été le meilleur joueur du Bayern Munich du Hinrunde

Leroy Sane a parcouru un long chemin après avoir été hué par les supporters du Bayern Munich à l’Allianz Arena lors de la première mi-temps de la victoire 3-2 contre le FC Cologne fin août. Julian Nagelsmann a toujours fait confiance à l’ailier et a fait beaucoup pour l’encourager en permanence, ainsi que le reste de ses coéquipiers, et cela s’est vraiment montré avec les performances de Sane sur le terrain. Sur un total de 26 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, Sane a marqué 11 buts et 11 passes décisives, et il a également marqué 4 buts et une passe décisive pour l’équipe nationale allemande lors des éliminatoires de la Coupe du monde au cours des trois dernières pauses internationales.

Le Sane que nous venons de voir fermer le Hinrunde est nuit et jour du Sane que nous avons vu se faire huer en première mi-temps contre le match de Cologne en août. Ses améliorations ne sont pas passées inaperçues, à tel point que Lothar Matthäus estime que Sane a été le meilleur joueur du Bayern au cours de la première moitié de la saison. « Le mélange de la pression qui était sur le garçon, la phase initiale difficile avec les sifflets de ses propres fans et le développement actuel est déjà exceptionnel », a-t-il déclaré dans une récente chronique pour Sky (Sport1).

Alors que Nagelsmann, son équipe d’entraîneurs et la plupart des joueurs de l’équipe du Bayern ont apporté à Sane tout le soutien nécessaire pour renverser la vapeur, Matthäus pense qu’une grande partie des améliorations sont dues à Sane lui-même. «Cela est principalement dû à lui, mais certainement aussi aux encouragements, au soutien et aux discussions importantes de ses entraîneurs Julian Nagelsmann et Hansi Flick. Il est maintenant un joueur de haut niveau, est à l’avant-garde et est devenu l’un des joueurs les plus importants du FC Bayern », a-t-il expliqué.

C’est Flick la saison dernière qui s’était fait un devoir de parler à Sane et de lui demander de revenir davantage du côté défensif du ballon, ce qu’il a fait, mais sa forme était toujours chaude et froide. Sane a depuis déclaré que c’était une saison difficile alors qu’il revenait tout juste de sa blessure au genou et que la saison 2019/20 avait été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus. Nagelsmann et Flick ont ​​travaillé ensemble pour prendre la décision de déplacer Sane sur le flanc gauche, et cela s’est avéré être l’une des meilleures décisions que Nagelsmann ait prises depuis qu’il est devenu manager du Bayern. Il reste déterminé à reculer défensivement, il est beaucoup plus productif sur le flanc gauche que sur le flanc droit et son produit final a continué de s’améliorer.