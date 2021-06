Lothar Matthäus et Mehmet Scholl poussent pour un retour à quatre et un retour au milieu de terrain central pour Joshua Kimmich

in

Les anciennes stars du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus et Mehmet Scholl, ont fait un va-et-vient pour Bild et malgré la façon dont ces choses se passent généralement, le dup s’est mis d’accord sur deux principaux points de controverse sutrounf Die Mannschaft :

Joachim Löw devrait employer un back-four car il a le personnel pour le jouer. Joshua Kimmich devrait jouer au milieu de terrain central.

“Kimmich devrait revenir à six”, a déclaré Matthäus. « La galanterie qu’a montré un Pogba ou un Kanté en France manquait dans notre centre. Je ne vois que Kimmich, qui peut se démarquer par son agressivité à ce poste.

Scholl était d’accord avec Matthäus et a également déclaré qu’il pensait que l’Allemagne était mieux placée pour jouer contre quatre, ce qui laisserait tomber un défenseur et mettrait un meilleur joueur sur le terrain – en faisant remplacer efficacement Robin Gosens par un milieu de terrain.

“Si vous avez des joueurs qui conviennent mieux aux quatre derniers, alors vous jouez à quatre”, a déclaré Scholl.

Matthäus a soutenu chaleureusement cette idée.

“Comme le Portugal ne joue qu’avec le seul joueur de premier plan, Ronaldo, j’opterais pour une ligne arrière à quatre. (Mats) Hummels et (Antonio) Rüdiger à l’intérieur, (Matthias) Ginter à droite, (Marcel) Halstenberg à gauche », a déclaré Matthäus. “De cette façon, vous gagnez un joueur au milieu de terrain.”