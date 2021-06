Lothar Matthäus examine les questions sur le système allemand

in

L’expert de RTL et ancienne légende du Bayern Munich et de l’Allemagne, Lothar Matthäus, a décomposé l’examen minutieux de la formation et de la tactique de Joachim Löw, ainsi que des chances de l’équipe aux Championnats d’Europe.

Matthäus respecte la France et le Portugal, mais pense que l’Allemagne n’a pas encore montré à quel point elle peut être bonne. Le joueur de 60 ans a également déclaré que l’équipe senior pouvait s’inspirer de l’équipe allemande U-21, vainqueur de l’Euro.

Mats Hummels est excellent depuis son retour en Allemagne.Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

« Notre équipe n’a pas à se cacher. L’ambiance est bonne. Ensuite, il y a aussi de bons résultats. Surtout avec trois matchs à domicile à Munich », a déclaré Matthäus (tel que capturé par Tz). «(Les U-21) ont gagné contre des équipes qui étaient peut-être mieux notées. Parce qu’ils ont joué en équipe. Cette équipe peut le faire aussi. La qualité des joueurs individuels est là.

Matthäus n’est pas non plus opposé à une formation à trois, mais pense que les joueurs doivent mieux comprendre leurs rôles.

« Il est important que Jogi Löw y réfléchisse. Il choisit différentes variantes (de la formation). Un dos à trois ne signifie pas que vous jouez défensivement », a déclaré Matthäus. «Quand il commence avec les trois derniers, ce sont les trois joueurs en qui il peut avoir confiance. Mats Hummels au milieu peut faire beaucoup avec son œil. Antonio Rüdiger a une énorme confiance en lui.

Alors que Hummels et Rüdiger semblent avoir des places dans le onze de départ, il sera intéressant de voir si Löw choisit d’utiliser Niklas Sule ou Matthias Ginter dans cette dernière place.