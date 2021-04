Lothar Matthäus, “ inquiet ” de la signature de Nagelsmann

29/04/2021 à 17h50 CEST

Alberto Teruel

La signature de Julian Nagelsmann par le Bayern Munich, devenu l’entraîneur le plus cher de l’histoire, a généré des attentes et des incertitudes à parts égales. Lothar Matthäus, dans un écrit pour sa chronique dans Sky, a exprimé une certaine inquiétude face à l’inexpérience du manager de Leipzig jusqu’à présent.

Julian Nagelsmann est devenu l’un des entraîneurs du moment grâce à sa saison sensationnelle à la tête de Leipzig, tout comme Matthäus l’a admis. “C’est un très jeune entraîneur mais à la fois mature et génial. Il l’a prouvé à Hoffenheim et surtout à Leipzig. Permet un match de football formidable et réussi, il est extrêmement tactique et a définitivement mérité sa place au Bayern Munich“.

Malgré ses qualités incontestables, dans une équipe aussi compétitive que le Bayern, il y a une exigence que Nagelsmann ne satisfait pas. “ÀIl n’a pas encore remporté de titre, et c’est un fait. ” Dans l’équipe bavaroise, vos bonnes performances en championnat ou votre qualité de jeu en équipe importent peu, mais les victoires et les titres. Cependant, il y a encore une chance que le manager de Leipzig n’atterrisse pas à Munich les mains vides.Ce vendredi, le RB Leipzig jouera les demi-finales de la DFB Pokal contre Werder Brême. Ce match est une occasion en or d’atteindre la finale et de débuter son compte de trophée privé, bien que dans l’autre étape des demi-finales se trouve le redoutable Borussia Dortmund d’Erling Haaland.

Enfin, Mattäus a également regretté le départ de Hansi Flick. “Personnellement, je pense toujours que nous aurions dû nous asseoir plus souvent et plus raisonnablement et avoir des discussions axées sur des solutions. Malheureusement, je dois porter cette accusation à toutes les personnes impliquées au Bayern. Un entraîneur qui s’intègre si bien au club, à l’équipe et aux supporters doit en quelque sorte être satisfait sans renoncer au pouvoir d’agir. “