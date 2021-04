Lothar Matthäus: le Bayern Munich devra choisir entre Flick, Brazzo

Au milieu d’une poussière rapportée entre les deux hommes en charge des joueurs du Bayern Munich, un ancien international allemand pèse sur la situation.

Après des rapports antérieurs suggérant une rupture entre le manager du Bayern Munich Hansi Flick et le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidžić, les spéculations concernant leur relation de travail sont monnaie courante. Avec un poste vacant à la DFB qui doit encore être pourvu, un certain nombre d’experts et de points de vente ont choisi Flick comme l’homme à prendre le relais.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Lothar Matthäus a offert son point de vue sur la façon dont les choses se passent dans la Säbener Strasse, écrivant dans Sky qu’il pense que la situation au Bayern est irréparable:

À mon avis, la localisation de l’entraîneur à succès Hansi Flick est tout sauf une simple formalité. Les déclarations faites ce week-end par Hansi et Oliver Kahn permettent seulement de conclure à mon avis qu’il n’est pas du tout clair que Hansi restera entraîneur à Munich au-delà de la saison. Je ne crois pas à une collaboration au-delà de la saison. Après que personne n’ait fait de déclaration claire sur la continuité de Flick au Bayern jusqu’à la fin du contrat en 2023 ce week-end, je vois Brazzo ou Hansi travailler pour le Bayern la saison prochaine.

Matthäus pense également que le calendrier d’une annonce est plus tôt que tout le monde ne le pense:

Je suppose qu’après les deux matchs contre Paris, il parlera à Kahn et / ou Rummenigge et révélera son souhait de passer à la DFB.

Quant à savoir qui, selon lui, devrait succéder à Flick, s’il quitte effectivement Munich cet été, Matthäus a choisi quelqu’un qui est déjà un choix populaire parmi les rumeurs: