Lothar Matthäus pas impressionné par Lucas Hernandez du Bayern Munich

Vous pouvez compter l’ancien grand du Bayern Munich et de l’Allemagne Lothar Matthäus parmi ceux qui n’ont pas été impressionnés par le record de signature de Lucas Hernandez.

En fait, Hernandez a suffisamment irrité Matthäus pour que l’expert se languisse de l’époque de David Alaba et Jerome Boateng.

« Hernández a eu d’énormes difficultés contre (Patrick d’Arminia Bielefeld) Wimmer dans les duels, surtout en ce qui concerne la vitesse. Il lui courut après en deux ou trois actions. Cela ne devrait pas se produire à un niveau élevé », a déclaré Matthäus.

Matthäus ne pense pas non plus que le remplacement de Hernandez contre Arminia Bielefeld était « en raison d’une blessure ». Nous allons juste vous dire pourquoi Matthäus pense que Hernandez a été remplacé : « Il a également écopé d’un carton jaune, puis a commis une faute stupide. Il n’est pas encore arrivé à cent pour cent, comme les patrons du Bayern l’avaient imaginé.»

Matthäus a également déclaré que Hernández ressemblait plus à « un suiveur qu’à quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance ».

Cela peut sembler dur, mais Matthäus compare Hernandez à des joueurs comme Alaba et Boateng.

« Déjà dans la structure de jeu à l’arrière, il manque un Alaba et un Boateng. Ils l’ont fait mieux qu’Upamecano et Hernández », a déclaré Matthäus à Sport1. « L’énergie était aussi plus présente.