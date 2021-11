Lothar Matthäus pas trop inquiet pour la défense du Bayern Munich

Lors de ses deux derniers matches de compétition, le Bayern Munich a encaissé un total de sept buts ; cinq au Borussia Mönchengladbach et deux à l’Union Berlin. Ils ont toujours le deuxième meilleur bilan défensif de la Bundesliga aux côtés de Mayence et du RB Leipzig n’ayant encaissé que dix buts – seul le SC Fribourg en a encaissé moins (sept). Malgré la nature horrible dans laquelle le Bayern a quitté le DFB-Pokal au deuxième tour la semaine dernière, ils n’ont encaissé que deux buts en Ligue des champions, et Lothar Matthäus n’est pas trop inquiet pour la défense du Bayern, malgré ce que d’autres experts ont dit dans un manière réactionnaire après le martèlement de Mönchengladbach.

Sur le papier, le Bayern a des défenseurs de classe mondiale. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont tous deux vainqueurs de la Coupe du monde avec la France, et Niklas Sule et Dayot Upamecano sont des « joueurs nationaux chevronnés » (Sport1). Sans oublier qu’Alphonso Davies est rapidement devenu l’un des meilleurs arrières gauches du monde, sinon le meilleur. Ils ont certainement la capacité de garder plus de cages inviolées et de concéder moins de buts, mais Matthäus a déclaré qu’il a le sentiment « avec ces quatre-là qu’ils n’ont pas encore intériorisé le gène du Bayern de manière permanente comme ce fut le cas avec [Jerome] Boateng et [David] Alaba ces dernières années. Il a comparé ce « gène du Bayern » que Boateng et Alaba possédaient à « être compact, stable, presque sans défaut et irradier la volonté absolue de gagner à chaque seconde, associé à un jeu presque sans défaut ».

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Les responsabilités défensives ne devraient cependant pas reposer uniquement sur les épaules des défenseurs. C’est un effort collectif. Dans un club comme le Bayern, où il leur incombe presque toujours d’avoir la part du lion de possession, les adversaires cherchent toujours à les rattraper et à briser rapidement lorsqu’ils gagnent la possession. Contre des défenses plus profondes et compactes, le Bayern est souvent obligé d’engager plus de nombres pour essayer de créer des opportunités contre des blocs profonds où les espaces sont très restreints. Sous différents managers du Bayern, il y a toujours eu un élément de moment où les joueurs attaquants et les milieux de terrain mettent en œuvre des presses hautes et gegenpressing. Que ce soit Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick ou Julian Nagelsmann, le Bayern mesure quand utiliser la presse haute et quand ne pas le faire. Avec ça, c’est défendre de face, en un sens.

Faisant spécifiquement référence à la défaite 5-0 contre Gladbach, Matthäus a souligné le fait que la défense doit commencer par l’avant. « Ça commence toujours un peu plus haut sur le terrain et j’avais l’impression qu’à Gladbach le milieu de terrain et les joueurs plus offensifs du Bayern n’aidaient pas du tout quand il s’agissait d’arrêter ou de perturber les attaques de Gladbach », a-t-il expliqué.

Alors que la ligne arrière du Bayern ne s’est pas exactement couverte de gloire au Borussia-Park, les milieux de terrain et les attaquants ne leur ont pas facilité la vie, ce qui ne peut pas être le cas si le Bayern veut garder ses draps propres plus souvent.